Η Δευτέρα μόλις έγινε πολύ καλύτερη! Αυτό σηματοδοτεί την υπόσχεση της Sony Pictures για την ολοκαίνουργια ταινία με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο γάτο κινουμένων σχεδίων Γκάρφιλντ που λατρεύει τα λαζάνια.

Η νέα περιπέτεια έχει τον τίτλο «The Garfield Movie» σε σκηνοθεσία Μαρκ Ντίνταλ. Είναι βασισμένο στους χαρακτήρες που αρχικά δημιούργησε ο Τζιμ Ντέιβις, σε σενάριο των Μαρκ Τόργκοβε, Ντέιβιντ Ρέινολντς και Πολ Κάπλαν.

Τη φωνή του διάσημου γάτου αναλαμβάνει ο Κρις Πρατ μαζί με τον «πατέρα του» Σάμιουελ Λ. Τζάκσον. Επίσης, χαρίζουν τις φωνές τους οι Νίκολας Χουλτ, Σέσιλυ Στρονγκ, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Μπρετ Γκόλντσταϊν, Μπόουεν Γιάνγκ και Βινγκ Ρέιμς.

O θρυλικός γάτος που μισεί τη Δευτέρα πρόκειται να ζήσει μια ξέφρενη περιπέτεια στην ύπαιθρο! Μετά από μια απροσδόκητη συνάντηση με τον εδώ και χρόνια χαμένο πατέρα του -τον βρώμικο Βικ- ο Γκάρφιλντ και ο φίλος του Οντι αναγκάζονται να αφήσουν για λίγο την υπέροχη ζωή τους και να πάρουν μέρος σε μία ξεκαρδιστική και άκρως επικίνδυνη ληστεία.

Ο Γκάρφιλντ υπόσχεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τις 24 Μαΐου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

