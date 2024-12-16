Cate Blanchett: Σε ειδική προβολή της ταινίας «Persona» από τον οίκο Lanvin

Στο Μουσείο Τεχνών και Σχεδίου της Νέας Υόρκης φιλοξενήθηκε προβολή της ταινίας «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν του 1966 παρουσία της πρωταγωνίστριάς της, Λιβ Ούλμαν, και της φίλη και πρώην συνεργάτιδάς της Κέιτ Μπλάνσετ.

Απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Χάρι Νεφ, τον Τζόρνταν Ροθ και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Lanvin, Πίτερ Κόπινγκ, η Κέιτ Μπλάνσετ αναγνώρισε τη συνεχιζόμενη επίδραση της ταινίας στον κινηματογράφο.

Liv Ullmann and Cate Blanchett wear Lanvin at the special screening of Ingmar Bergman's masterpiece Persona, in New York City. #LANVIN pic.twitter.com/oi1FdNJfer — LANVIN (@Lanvin) December 15, 2024

«Έχουν ειπωθεί τόσα πολλά για αυτήν την ταινία. Έχει αναλυθεί και ξαναναλυθεί» είπε και στη συνέχεια αφηγήθηκε την πρώτη συνάντησή της με τη Λιβ Ούλμαν στις Κάννες προτού συνεργαστούν σε μια παραγωγή του «A Streetcar Named Desire».

Η συνεχής επιρροή της ταινίας είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. «Είναι πολύ ασυνήθιστο», είπε η Ούλμαν αναφερόμενη στο γεγονός ότι έχουν περάσει έξι δεκαετίες από την κυκλοφορία της. Επισήμανε ακόμη ότι η «μόδα είναι επίσης μια τέχνη που δεν γνωρίζει πολύ καλά, αλλά τιμά τους σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους και ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μέρος αυτής της τιμής».

Cate Blanchett and Liv Ullmann during ‘Persona’ special screening. pic.twitter.com/fg2iX6Obrz — cate blanchett photos (@blanchettphotos) December 15, 2024

«Ο κινηματογράφος είναι μια μορφή τέχνης που ιστορικά είχε μια απίστευτα σημαντική σχέση με τη μόδα» είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού οίκου μόδας, Siddhartha Shukla υπενθυμίζοντας ότι η ιδρύτρια του Lanvin, Ζαν Λανβέν σχεδίαζε κοστούμια για το θέατρο, έκανε εσωτερικές διακοσμήσεις και ήταν μια από τις πρώτες σχεδιάστριες μόδας που δημιούργησε άρωμα.

