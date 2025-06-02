Δόθηκαν στη δημοσιότητα η πρώτη αφίσα και το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης συνέχειας του θρίλερ υπερφυσικού τρόμου και μυστηρίου «The Black Phone». Τα νέα αποκαλύφθηκαν από τη Blumhouse, την Κυριακή 1 Ιουνίου, στο Φεστιβάλ CCXP στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Σκοτ Ντέρικσον βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι του «Black Phone 2», όπως και στην πρώτη ταινία του 2022. Μαζί του, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ, ο οποίος επανέρχεται στον πιο ανατριχιαστικό ρόλο της καριέρας του, ενσαρκώνοντας τον σατανικό «Grabber». Ωστόσο, αυτή τη φορά, η απειλή είναι ακόμα πιο σκοτεινή, καθώς ο Grabber αναζητά εκδίκηση από τον Finn (Μέισον Θέιμς), στρέφοντας την προσοχή στην μικρότερη αδερφή του, την Gwen (Μάντελεν Μακγκρό).

Το σενάριο υπογράφουν και πάλι ο Ντέρικσον μαζί με τον Σι Ρόμπερτ Κάργκιλ, βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ, ενώ βρίσκονται και στην παραγωγή όπως και ο Τζέισον Μπλαμ της Blumhouse.

Το καστ περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ, την Αριάνα Ρίβας, τον Μιγκέλ Μόρα και τον Τζέρεμι Ντέιβις που επιστρέφει στο ρόλο του πατέρα του Finn και της Gwen, Terrence. Η Μάεφ Μπεάτι (Maev Beaty) και ο Γκράχαμ Άμπι είναι οι νέες προσθήκες στο καστ.

The phone is ringing again. #BlackPhone2 only in theaters October 17. pic.twitter.com/kqUDQ6480L — Black Phone 2 (@UniversalHorror) June 2, 2025

Το «Black Phone» σε διασκευή του ομότιτλου διηγήματος που κυκλοφόρησε το 2004 ο Τζο Χιλ, γιος του Στίβεν Κινγκ, ακολουθεί «τον 13χρονο Φίνεϊ, ένα ντροπαλό αλλά έξυπνο αγόρι, το οποίο απήχθη από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύεται σε ένα υπόγειo. Όταν ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει να χτυπά, ο μικρός ανακαλύπτει ότι μπορεί να ακούσει τις φωνές των προηγούμενων θυμάτων του δολοφόνου». Με αρχικό προϋπολογισμό μόλις 16 εκατομμύρια δολάρια κατάφερε να αποφέρει πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία του «Black Phone 2».

