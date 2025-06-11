«Bitter Christmas»: H νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ο ισπανικός κολοσσός streaming Movistar Plus+ ανακοίνωσε το επόμενο φιλμ του εμβληματικού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar), με τίτλο «Bitter Christmas» (Amarga Navidad).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες το 2026, με την Warner Bros. Pictures Spain να αναλαμβάνει τη διανομή. Αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην πλατφόρμα.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Μαδρίτη και στο εξωτικό νησί Λανθαρότε σε παραγωγή της El Deseo των αδελφών Αλμοδόβαρ και του ισπανικού κολοσσού.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Elsa, μια επιτυχημένη διευθύντρια διαφημιστικής εταιρείας, χάνει την μητέρα της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Ρίχνεται στη δουλειά ως μια μορφή διαφυγής, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι στερείται τον χρόνο για να θρηνήσει. Ο αδιάκοπος ρυθμός της διακόπτεται από μια κρίση πανικού που την αναγκάζει να κάνει ένα διάλειμμα. Ο σύντροφός της, ο Bonifaciο, γίνεται το στήριγμά της σε αυτή τη στιγμή κρίσης. Ωστόσο αποφασίζει να ταξιδέψει στο νησί Λανθαρότε με τη φίλη της Patricia, η οποία επίσης θέλει να ξεφύγει από τη Μαδρίτη, ενώ ο Bonifacio μένει πίσω στην πόλη».

Πηγή: skai.gr

