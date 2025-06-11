Kυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του 'Αρι 'Αστερ (Ari Aster), «Eddington» με πρωταγωνιστές τον Χοακίν Φοίνιξ (Joaquin Phoenix), την Εμα Στόουν (Emma Stone) και τον Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal).

Η ταινία της Α24 διαδραματίζεται τον Μάιο του 2020 και εστιάζει σε «μια αντιπαράθεση μεταξύ του σερίφη μιας μικρής πόλης (Φοίνιξ) και του δημάρχου (Πασκάλ)» που «ανάβει σαν πυριτιδαποθήκη καθώς γείτονας στρέφεται εναντίον γείτονα στο Νέο Μεξικό».

Το καστ

Το καστ συμπληρώνουν οι Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler), Λουκ Γκράιμς (Luke Grimes), Ντίρντρε Ο'Κόνελ (Deirdre O'Connell), Μάικλ Γουόρντ (Michael Ward), Αμελί Χέφερλε (Amélie Hoeferle), Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ (Clifton Collins Jr.) και Ουίλιαμ Μπελό (William Belleau). Εκτός από το σενάριο και την σκηνοθεσία ο 'Αστερ έκανε και την παραγωγή μαζί με τον Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) για λογαριασμό της Square Peg Banner. Η ταινία αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους δημιουργία του μετά τα «Hereditary» (2018), «Midsommar» (2019) και «Beau Is Afraid» (2023).

Το τρέιλερ κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών, όπου συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα αποσπώντας ένα σχεδόν επτάλεπτο χειροκρότημα από το κοινό, σύμφωνα με το Deadline.

Το «Eddington» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

