«Bad Bridgets»: Κόλιν Φάρελ και Στιβ Κούγκαν στο καστ της νέας ταινίας του Ριτς Πέπιατ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο καστ της νέας ταινίας εποχής Bad Bridgets του Ριτς Πέπιατ, παραγωγής Netflix, προστέθηκαν γνωστοί ηθοποιοί όπως οι Κόλιν Φάρελ, Στιβ Κούγκαν, Τσάρλι Χίτον, Ντόναλ Γκλίσον, Χιμς Πατέλ, Νίαμ Άλγκαρ και Σιμόν Κίρμπι.

Οι νέοι ηθοποιοί έρχονται να συμπληρώσουν το καστ που περιλαμβάνει ήδη τις πρωταγωνίστριες Εμίλια Τζόουνς και 'Αλισον Όλιβερ.

Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο των Ελέιν Φάρελ και Λίαν ΜακΚόρμικ με θέμα τη ζωή των Ιρλανδών μεταναστριών, υπό τον τίτλο Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women.

Μια σειρά από αστέρια προστέθηκαν στο καστ της νέας ταινίας εποχής του Ριτς Πέπιατ, «Bad Bridgets», η οποία φέρει τη σφραγίδα παραγωγής του Netflix.

Οι Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), Στιβ Κούγκαν (Steve Coogan), Τσάρλι Χίτον (Charlie Heaton), Ντόναλ Γκλίσον (Domhnall Gleeson), Χιμς Πατέλ (Himesh Patel), Νίαμ 'Αλγκαρ (Niamh Algar) και Σιμόν Κίρμπι (Simone Kirby) εντάσσονται στο πλευρό των ήδη ανακοινωθέντων πρωταγωνιστριών, Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones) και 'Αλισον Όλιβερ (Alison Oliver).

Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο βιβλίο των ακαδημαϊκών Ελέιν Φάρελ (Elaine Farrell) και Λίαν ΜακΚόρμικ (Leanne McCormick), «Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα που υπόσχεται μια ευκαιρία διαφυγής οδηγεί μια νεαρή Ιρλανδή στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, εκείνη παρασύρεται στον άναρχο κόσμο των «Bridgets», με το χάος να ακολουθεί κάθε της βήμα».

Σημειώνεται ότι ο όρος «Bad Bridget» επινοήθηκε από τις δύο συγγραφείς για να περιγράψει τις άπορες Ιρλανδές μετανάστριες που ταξίδευαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, καταλήγοντας συχνά στην παρανομία στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν.

Ο Πέπιατ, ο οποίος κέρδισε BAFTA για την ταινία-αποκάλυψη του 2024 «Kneecap», αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή για λογαριασμό της Coup d'Etat Films, με έδρα το Μπέλφαστ σε συνεργασία με την LuckyChap της Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie).

Επίσης το πρότζεκτ τον επανενώνει με τον διευθυντή φωτογραφίας του «Kneecap», Ράιαν Κέρναγκαν (Ryan Kernaghan) ενώ η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει επίσης τον βραβευμένο σκηνογράφο του «Poor Things», Τζέιμς Πράις (James Price) και την καταξιωμένη ενδυματολόγο Κέιτ Χόουλι (Kate Hawley).

Η ταινία αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Queen's του Μπέλφαστ και χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Northern Ireland Screen. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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