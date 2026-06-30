Ίλον Μασκ: Δημοσίευσε στο X την αμφιλεγόμενη ταινία-επιστροφή του Άρμι Χάμερ και άναψε φωτιές

Ο Ίλον Μασκ προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, όταν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X την ταινία «Citizen Vigilante», το νέο αμφιλεγόμενο indie action φιλμ με πρωταγωνιστή τον Άρμι Χάμερ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας μοιράστηκε την ταινία με τους περίπου 240 εκατομμύρια ακολούθους του, δίνοντάς της τεράστια προβολή μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το link παρέμεινε ενεργό για περίπου 48 ώρες, πριν τελικά κατέβει από την πλατφόρμα.

Το «Citizen Vigilante» είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γερμανού κινηματογραφιστή Ούβε Μπολ και έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση λόγω του περιεχομένου του. Η ταινία δεν πήρε ηλικιακή κατάταξη στη Γερμανία, γεγονός που ουσιαστικά μπλόκαρε τη διανομή και τη διαφήμισή της στη χώρα, με φόντο τις αντιδράσεις για τις σκηνές ακραίας βίας και την απεικόνιση της βίας κατά μεταναστών.

Στην ταινία, ο Άρμι Χάμερ υποδύεται έναν Αμερικανό επιχειρηματία που ζει στην Ευρώπη και αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ο χαρακτήρας του ξεκινά μια αιματηρή αποστολή, κυνηγώντας μετανάστες που παρουσιάζονται ως εγκληματίες, αλλά και διεφθαρμένους αξιωματούχους.

Η ταινία κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου, όμως η συζήτηση γύρω από αυτήν φούντωσε μετά την κίνηση του Ίλον Μασκ να τη δημοσιεύσει στο X. Ο Ούβε Μπολ είχε επίσης ανεβάσει την ταινία στην πλατφόρμα, αναφέροντας ότι θα ήταν διαθέσιμη δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι αντιδράσεις των κριτικών ήταν ιδιαίτερα σκληρές. Σε κριτική του Variety, η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ένα βίαιο και χαοτικό φιλμ εκμετάλλευσης, με τον κριτικό να υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ περισσότερο βλάπτει παρά βοηθά την προσπάθεια επιστροφής του Άρμι Χάμερ στο Χόλιγουντ.

Armie Hammer’s 'Citizen Vigilante' Secures Worldwide Distribution Following Dramatic Elon Musk Intervention (EXCLUSIVE) https://t.co/yZ3d2nk6U2 — Variety (@Variety) June 30, 2026

Ο Άρμι Χάμερ, γνωστός από ταινίες όπως «The Social Network», «Call Me By Your Name» και «Sorry to Bother You», είδε την καριέρα του να παγώνει το 2021, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί. Το 2023, οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη σε βάρος του.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ίλον Μασκ φαίνεται πως στηρίζει ανοιχτά το πρότζεκτ. Όταν χρήστες στο X σχολίασαν την πορεία της ταινίας στα charts του Apple TV, εκείνος απάντησε πως το «Citizen Vigilante 2» «θα είναι ακόμα καλύτερο». Λίγο αργότερα, ο Ούβε Μπολ ανακοίνωσε ότι το sequel της ταινίας αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, δείχνοντας πως η συζήτηση γύρω από το «Citizen Vigilante» δεν έχει τελειώσει.

Πηγή: skai.gr

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