Johnny Depp-Penelope Cruz: Θα τους δούμε μαζί στο θρίλερ «Day Drinker»

Ο Τζόνι Ντεπ και η Πενέλοπε Κρουζ πρόκειται να συνεργαστούν ξανά στη μεγάλη οθόνη για το νέο θρίλερ της Lionsgate «Day Drinker». Είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Johnny Depp to Attempt a Major Hollywood Comeback in Day Drinker, His Fourth Movie with Penélope Cruz https://t.co/H8yxmkmX0h — People (@people) October 29, 2024

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Μαρκ Γουέμπ και σεναριογράφος είναι ο Ζακ Ντιν.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κρουαζιερόπλοιο, όπου ο Ντεπ υποδύεται «έναν μπάρμαν που συναντά έναν μυστηριώδη πότη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι δύο χαρακτήρες βρίσκονται μπλεγμένοι σε έναν εγκληματικό υπόκοσμο, που οδηγεί σε απροσδόκητες συμμαχίες και θανάσιμους κινδύνους».

Το «Day Drinker» σηματοδοτεί την επιστροφή του σταρ στις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές μετά την δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Ο Ντεπ τον περασμένο χρόνο πρωταγωνίστησε στο γαλλικό δράμα εποχής «Jeanne du Barry», ενώ πραγματοποίησε το δεύτερο σκηνοθετικό του εγχείρημα με την ταινία «Modi:Three Days on the Wing of Madness» με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Στίβεν Γκρέιχαμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

