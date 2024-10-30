«Queer»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με τον Daniel Craig

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Queer», με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Κρεγκ, ίσως σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην καριέρα του και τον Ντρου Στάρκι. Είναι η δεύτερη ταινία που κυκλοφορεί φέτος ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Μπάροουζ.

Διαδραματίζεται στην Πόλη του Μεξικού τη δεκαετία του ΄40 και σύμφωνα με τον σκηνοθέτη που έχει αναλάβει και την παραγωγή είναι «μια προσωπική ταινία για την αναπόφευκτη αναζήτηση της διεκδίκησης στο βλέμμα του άλλου».

Ακολουθεί τον William Lee, έναν Αμερικανό που ζει απομονωμένος ανάμεσα σε Αμερικανούς φοιτητές και ιδιοκτήτες μπαρ. Ερωτεύεται έναν πρώην Αμερικανό στρατιωτικό του Πολεμικού Ναυτικού τον Eugene Allerton (Στάρκι), η παρουσία του οποίου τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά και την επιθυμία του να αγαπηθεί.

Το σενάριο είναι του Τζάστιν Κουρίτσκες και συμπρωταγωνιστούν οι Τζέισον Σβάρτζμαν, Λέσλι Μάνβιλ και Ομάρ Απόλλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

