«Ανατολικά της Εδέμ»: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser για τη νέα διασκευή του εμβληματικού έργου του Τζον Στάινμπεκ, «Ανατολικά της Εδέμ» («East of Eden», 1952), η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames, έναν ρόλο που στο παρελθόν χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ. Η μίνι σειρά των 7 επεισοδίων φέρει την υπογραφή της Ζόι Καζάν (Zoe Kazan), εγγονής του Ελία Καζάν (Elia Kazan), ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την κλασική ταινία του 1955, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν.

First teaser for ‘EAST OF EDEN’, starring Florence Pugh, Christopher Abbott, and Mike Faist.



The series follows the intertwined destinies of the Trask and Hamilton families in California's Salinas Valley.



Releasing this Fall on Netflix. pic.twitter.com/WjfkIdItBV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 13, 2026

Κατά την παρουσίαση της σειράς στο Netflix Upfront 2026, η διάσημη πρωταγωνίστρια δήλωσε (μέσω του AV Club): «Η Ζόι [Καζάν] και εγώ, μαζί με μια εκπληκτική ομάδα συνεργατών, εργαζόμαστε χρόνια για να δώσουμε ζωή σε αυτή την ιστορία. Το «East Of Eden» είναι ένα οικογενειακό έπος που εκτείνεται σε τρεις γενιές. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές μας αντηχούν στο πέρασμα του χρόνου. Αφορά το πώς παλεύουμε με το καλό και το κακό που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Μέσα από επτά καθηλωτικά μέρη, αυτή η διαχρονική ιστορία αγγίζει τον πυρήνα του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Η γραφή είναι ευφυής, το καστ απίστευτο και το εύρος της παραγωγής επικό».

Στη φιλόδοξη παραγωγή συμπρωταγωνιστούν επίσης οι Κρίστοφερ 'Αμποτ (Christopher Abbott) και Μάικ Φέιστ ως Adam και Charles Trask ενώ συμμετέχουν οι Χουν Λι, Τρέισι Λετς, Κιάραν Χιντς, Μάρθα Πλίμπτον, Τζόζεφ Ζάντα και Τζο Άντερς. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν ο Γκαρθ Ντέιβις και η Λορ ντε Κλερμόν-Τονέρ.

Η σειρά είναι μια παραγωγή των Fifth Season και Anonymous Content, με την Καζάν να εκτελεί χρέη showrunner μαζί με τον Τζεμπ Στιούαρτ. Οι δυο τους συμμετέχουν επίσης στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών, η οποία περιλαμβάνει την Φλόρενς Πιου, τον Ζακ Χέιντεν και τον Στιβ Γκόλιν, μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.