Δείτε από κοντά το νέο Ford Explorer στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford και κλείστε το δικό σας test drive

Το νέο Explorer, το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford, έρχεται σήμερα να ορίσει τα πρότυπα και να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την υψηλού επιπέδου γερμανική μηχανολογία με την πλούσια αμερικανική παράδοση της εταιρείας, προσφέροντας απαράμιλλη αποδοτικότητα, κορυφαίες επιδόσεις και υψηλά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας για όλους τους επιβάτες, σε συνδυασμό με μια πρωτόγνωρη οδηγική εμπειρία.

Το νέο Explorer προσφέρει κορυφαίες προδιαγραφές οι οποίες του χαρίζουν αυτονομία έως και 602 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ενώ η φόρτιση της μπαταρίας από 10 έως 80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW για την έκδοση AWD.

Τώρα μπορείτε να δείτε από κοντά το κορυφαίο EV της Ford, το οποίο θα βρίσκεται για λίγες μόνο ημέρες σε επιλεγμένα σημεία του Δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα έτσι ώστε να ενημερωθείτε από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας για τα πλεονεκτήματα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρει.

Επιπλέον, η Ford σας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να είστε από τους πρώτους που θα οδηγήσετε το νέο Explorer, πριν από την επίσημη έλευση του μοντέλου στην Ελλάδα, και να «εξερευνήσετε» από πρώτο χέρι τις κορυφαίες οδηγικές αρετές του ηλεκτρικού SUV, το οποίο είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε μια πλούσια σε εκδόσεις γκάμα με μπαταρία ιόντων λιθίου Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range), κίνηση στους πίσω (RWD) ή στους τέσσερις τροχούς (AWD) και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Style και Premium).

Δείτε από κοντά το νέο Ford Explorer στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford και προγραμματίστε τώρα το δικό σας test drive σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Explorer εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.