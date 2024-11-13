Κίνα: Σταθερή άνοδο κατέγραψε η αγορά οχημάτων τον Οκτώβριο

Η αγορά οχημάτων στην Κίνα κατέγραψε σταθερή άνοδο τον Οκτώβριο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βελτιώνεται η γενικότερη οικονομική κατάστασή της, καθώς εφαρμόζονται υποστηρικτικές πολιτικές από το Πεκίνο, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7% στα 3,05 εκατομμύρια μονάδες τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων (CAAM).

Στη διάρκεια του δεκάμηνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024 οι πωλήσεις οχημάτων καταγράφηκαν στα 24,6 εκατομμύρια μονάδες, με ετήσια αύξηση 2,7%.

Η παραγωγή οχημάτων κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,6%, περίπου στα 3 εκατομμύρια μονάδες για τον μήνα Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

