Το εμβληματικό Ford Bronco έρχεται τώρα στην Ευρώπη σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό οχημάτων

• Η Ford εισάγει τώρα στην Ευρώπη το εμβληματικό Bronco 4x4, το οποίο διαθέτει εξαιρετικές “Built Wild” ικανότητες εκτός δρόμου, σκληροτράχηλη σχεδίαση και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για όλες τις συνθήκες

• Το νέο Bronco διαθέτει έναν V6 κινητήρα 2,7 λίτρων της οικογένειας EcoBoost με απόδοση 335PS, σύστημα G.O.A.T. Modes Terrain Management System™ και ανάρτηση High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) για ευελιξία και πρόσφυση σε όλα τα εδάφη.

• Η γκάμα μοντέλων περιλαμβάνει το Bronco Outer Banks, μία σκληροπυρηνική έκδοση με ικανότητα κίνησης σε κάθε επιφάνεια, καθώς και το Bronco Badlands για πελάτες που αναζητούν την απόλυτη off-road απόδοση.



Η Ford ανακοίνωσε σήμερα ότι το θρυλικό, αμερικανικό Ford Bronco1 4x4 θα είναι σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές για πρώτη φορά.

Το Bronco προσφέρεται στους ευρωπαίους πελάτες σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και είναι διαθέσιμο στην hardcore έκδοση Outer Banks και στην Badlands που ξεχωρίζει για τις κορυφαίες ικανότητές της σε ακραίες εκτός δρόμου διαδρομές2. Και οι δύο τροφοδοτούνται από τον κινητήρα Ford EcoBoost V6 2.7L που αποδίδει ισχύ 335PS και ροπή 563Nm. Οι προηγμένες τεχνολογίες κίνησης χαρίζουν επάξια στο νέο Bronco το προσωνύμιο "G.O.A.T." (Goes Over Any Type of Terrain), συμπεριλαμβανομένων των εξελιγμένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης με μακριές και κοντές σχέσεις, του Trail Control™ και των έως και επτά προφίλ οδήγησης3.

Τα καινοτόμα και πρακτικά χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν από την αρχή με γνώμονα τις τολμηρές περιπέτειες σε κάθε είδους επιφάνεια, περιλαμβάνουν αφαιρούμενες πόρτες4 με δυνατότητα αποθήκευσης μέσα στο αυτοκίνητο, ενσωματωμένα σημεία στήριξης που προορίζονται για την εγκατάσταση αξεσουάρ, καθώς και εξαιρετικά ανθεκτικά και εύκολα στο καθάρισμα εξαρτήματα και επιφάνειες στην περίπτωση που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο δύσκολα.

Η χαρακτηριστική και αδιαμφισβήτητη σχεδίαση εντός και εκτός είναι εμπνευσμένη τόσο από το αυθεντικό Bronco του 1966, όσο και από άλλα μοντέλα της Ford, όπως το στιβαρό F-Series της αμερικανικής αγοράς και η θρυλική Mustang. Το τελικό αποτέλεσμα; Ένα SUV με μοναδικό στυλ, χαρακτήρα και κληρονομιά.

Ένας αυστηρά περιορισμένος αριθμός αντιτύπων του νέου Bronco στην έκδοση First Edition θα είναι διαθέσιμος στα επίπεδα εξοπλισμού και προδιαγραφών Outer Banks ή Badlands, με κάθε ένα να προσθέτει μοναδικές εξωτερικές λεπτομέρειες, ένα αριθμημένο σήμα στο εσωτερικό με τον αριθμό σειριακής παραγωγής, καθώς και μια επιλογή βασικών διαθέσιμων αξεσουάρ, όπως καλύμματα καθισμάτων από νεοπρέν, τσάντες αποθήκευσης για τις πόρτες και μαλακή διχτυωτή οροφή, ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου.

«Το Bronco συμβολίζει το πνεύμα της περιπέτειας της Ford και συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης με έναν εμπνευσμένο, ευφυή σχεδιασμό, το νέο Bronco μεταφέρει αυτό το πάθος για εξερεύνηση στο επόμενο επίπεδο», δήλωσε ο Jon Williams, γενικός διευθυντής της Ford Blue Europe. «Μετά από απουσία 25 χρόνων, η Αμερική υποδέχτηκε την επιστροφή του Bronco με περισσότερο ενθουσιασμό και αγάπη από όσο θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να δώσουμε στους ευρωπαίους λάτρεις της αυτοκίνησης μία πρώτη γεύση από το πνεύμα του Bronco».

Μία νέα περιπέτεια για το Bronco στην Ευρώπη

Εμπνευσμένη από τις κορυφαίες ικανότητες, το διασκεδαστικό χαρακτήρα στην οδήγηση και την αίσθηση ελευθερίας του αρχικού Bronco, η ομάδα σχεδιασμού του νέου μοντέλου πραγματοποίησε μία ψηφιακή σάρωση πλήρους μεγέθους του θρυλικού off-roader πρώτης γενιάς προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι έντονες αναλογίες του αμαξώματος και το άμεσα αναγνωρίσιμο σχήμα του θα παρέμεναν βασικά στοιχεία και στη σύγχρονη εκδοχή του. Έτσι, οι κοντοί πρόβολοι και οι τολμηρές, λειτουργικές γραμμές το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο, συμβάλλοντας συγχρόνως στις εξαιρετικές off-road επιδόσεις του.

Το νέο Bronco διακρίνεται από την πλήρους πλάτους μάσκα του και τους εμβληματικούς στρογγυλούς προβολείς που συνδυάζονται με τις τετραγωνισμένες επιφάνειες του αμαξώματος, οι οποίες καθιστούν πιο ευδιάκριτες τις εξωτερικές γωνίες του οχήματος για ευκολότερους ελιγμούς και έλεγχο σε απαιτητικές, εκτός δρόμου συνθήκες. Τα μπροστινά φτερά διαθέτουν επίσης τα αποκαλούμενα trail sights – που δεν είναι τίποτα περισσότερο από υπερυψωμένα τμήματα που βοηθούν το οδηγό να εντοπίζει τις γωνίες του οχήματος, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σημεία πρόσδεσης προκειμένου να υποστηρίξουν βάρος που φτάνει τα 68 kg5 για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων όπως σανίδες του σερφ ή κανό.

Η στάνταρ, αφαιρούμενη σκληρή οροφή διαθέτει επένδυση που αποσβένει τους ήχους που φτάνουν στο εσωτερικό και χωρίζεται σε τέσσερα πάνελ με ειδικές ενσωματωμένες τσάντες αποθήκευσης για τα δύο μπροστινά τμήματα. Και οι τέσσερις πόρτες μπορούν επίσης να αφαιρεθούν πλήρως2 χρησιμοποιώντας ένα μόνο εργαλείο μέσα σε χρόνο μόλις οκτώ λεπτών, προσφέροντας έτσι την απόλυτη ελευθερία στον καθαρό αέρα και ακόμα καλύτερη ορατότητα σε απαιτητικά εκτός δρόμου περιβάλλοντα.

Τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο μειώνουν το συνολικό βάρος των θυρών, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ελαφριές για να αφαιρούνται από τους ιδιοκτήτες ανεξαρτήτως σωματότυπου. Οι ειδικές τσάντες αποθήκευσης που διατίθενται για το Bronco Badlands επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των θυρών μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε να είναι έτοιμες για επανατοποθέτηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Το Bronco διαθέτει πολλά ακόμα στοιχεία που μπορούν να αφαιρεθούν επιτρέποντας τόσο την εξατομίκευση όσο και τη βελτιωμένη απόδοση εκτός δρόμου. Μεταξύ αυτών είναι η μάσκα και ο εμπρός προφυλακτήρας που μπορούν να αφαιρεθούν και εν συνεχεία να αντικατασταθούν με εναλλακτικές εκδόσεις τους. Τα πλαστικά πρόσθετα που εφαρμόζονται στα τόξα των θόλων των τροχών είναι σχεδιασμένα για να αποχωρίζονται χωρίς ζημιά σε περίπτωση μιας πρόσκρουσης σε off-road συνθήκες και να αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα.

Γύρω από το Bronco υπάρχουν πολλά «Easter eggs» - με άλλα λόγια, αρκετές κρυμμένες λεπτομέρειες - που τιμούν την κληρονομιά του μοντέλου και ανακαλύπτονται από τον ιδιοκτήτη καθώς χρησιμοποιεί το όχημά του. Τέτοια παραδείγματα είναι τα λογότυπα με το άλογο Bronco, ένα γραφικό που παραπέμπει στο αυθεντικό μοντέλο του 1966, ένα ανοιχτήρι μπουκαλιών ενσωματωμένο στο εσωτερικό και οι «κρυμμένες» συντεταγμένες GPS που αφορούν τοποθεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για δοκιμές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του μοντέλου.

«Ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο η επιστροφή του Bronco να είναι πιστή στην κληρονομιά του πρώτου, εμβληματικού, σκληροτράχηλου SUV» δήλωσε ο Paul Wraith, chief designer του Ford Bronco. «Η κάθε απόφαση που λάβαμε είχε ως στόχο να εξασφαλίσουμε ότι ο πελάτης θα απολάμβανε μία γνήσια εμπειρία Bronco που είναι άνετη στην καθημερινότητα όπως και στα ταξίδια περιπέτειας στην άγρια φύση.»

Σκληροτράχηλο και ανθεκτικό, έτοιμο για όλα

Το πρώτο Bronco απέσπασε το παρατσούκλι G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), χάρη στην αξιοσημείωτη ικανότητά του να χαράζει νέα off-road μονοπάτια. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα και με τη νέα γενιά, η οποία προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε δύσκολες οδηγικές συνθήκες και εδάφη.

Ο twin-turbo βενζινοκινητήρας EcoBoost V6 άμεσου και έμμεσου ψεκασμού των 2,7 λίτρων της Ford αποδίδει μέγιστη ισχύ 335PS και ροπή 563Nm για αβίαστη απόδοση. Ένα συμπαγές μπλοκ κυλίνδρων από γραφίτη-σίδηρο αυξάνει την αντοχή και την ακαμψία σε σχέση με τις παραδοσιακές λύσεις από χυτοσίδηρο χωρίς αύξηση του βάρους, ενώ χαρακτηριστικά όπως η ηλεκτρονική wastegate και το σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων υψηλής πίεσης αυξάνουν την ισχύ και την αποδοτικότητα καυσίμου.

Ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 10 σχέσεων είναι στάνταρ, για ομαλή οδήγηση με βελτιστοποιημένη ροπή εντός και εκτός δρόμου. Μία μέγιστη σχέση «έρπειν» (crawl) έως και 64,33:1 στη λειτουργία low range δίνει στο Bronco τη δυνατότητα να κινείται με ταχύτητα 6 km/h με τον κινητήρα να περιστρέφεται στις 2.400 στροφές ανά λεπτό, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο χαμηλών ταχυτήτων και μειώνοντας την πιθανότητα ακινητοποίησης σε δύσκολο έδαφος.

Το Bronco Outer Banks είναι εξοπλισμένο με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο μεταφοράς δύο ταχυτήτων που επιτρέπει την εναλλαγή εν κινήσει με το πάτημα του κουμπιού μεταξύ μακριών και κοντών σχέσεων.

Το Bronco Badlands προσθέτει ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για τον εμπρός άξονα, καθώς και ένα σύστημα αποσύνδεσης της εμπρός αντιστρεπτικής δοκού, εξασφαλίζοντας μέγιστη άρθρωση στην ανάρτηση σε απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον, ένα ηλεκτρομηχανικό κιβώτιο μεταφοράς δύο ταχυτήτων με αυτόματη λειτουργία επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ 2WD και 4WD, ανάλογα με τις συνθήκες, αφήνοντας τον οδηγό απερίσπαστο προκειμένου να συγκεντρωθεί στο δρόμο.

Για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις πιο απαιτητικές οδηγικές προκλήσεις, το νέο Bronco είναι δομημένο πάνω σε ένα υψηλής αντοχής ατσάλινο πλαίσιο με επτά εγκάρσια στοιχεία, παρέχοντας μία ισχυρή βάση για σιγουριά και ασφάλεια. Η λύση αυτή επιτρέπει την υιοθέτηση μιας ανάρτησης με διαδρομή 259 mm, για ακόμα πιο εντυπωσιακές off-road ικανότητες.

Η ανάρτηση High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) αποτελείται από ανεξάρτητα ψαλίδα εμπρός σε συνδυασμό με μεγάλης διαδρομής coil-over ελατήρια, επιλογή που μειώνει το μη αναρτώμενο βάρος έως και 20% συγκριτικά με τις εκδόσεις με άκαμπτο άξονα, ενώ προσφέρει ανώτερη ποιότητα κύλισης και αδιάλειπτη επαφή των τροχών με την επιφάνεια του εδάφους. Πίσω, ένας συμπαγής άξονας πέντε συνδέσμων με ελατήρια μεγάλης διαδρομής και μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας προσφέρονται στάνταρ, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα ανθεκτικά στη σκληρή χρήση αμορτισέρ.

Το Bronco Badlands ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, διαθέτοντας στάνταρ αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης υψηλών προδιαγραφών της Bilstein με εξωτερικά δοχεία. Η πρόσθετη χωρητικότητα υγρού παρέχει επιπλέον ψύξη σε δύσκολες συνθήκες, ενώ η δύναμη απόσβεσης αυξάνεται αυτόματα στο τέλος της διαδρομής της ανάρτησης, παρέχοντας ακριβή έλεγχο εκτός δρόμου και ομαλή κύλιση σε συνθήκες κανονικής οδήγησης.

Οι πελάτες που αναζητούν το υψηλότερο επίπεδο off-road απόδοσης μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των κρίσιμων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου με μία προαιρετική προστατευτική ποδιά που παρέχει πλήρη θωράκιση για τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το κιβώτιο μεταφοράς και το ρεζερβουάρ καυσίμου. Οι διαθέσιμες πλαϊνές ράγες είναι αρκετά ισχυρές για να υποστηρίζουν το βάρος του οχήματος σε ακραίες συνθήκες αναρρίχησης σε βραχώδεις επιφάνειες, οι εκτεθειμένοι γάντζοι ρυμούλκησης εμπρός και πίσω είναι στάνταρ, ενώ μία εσωτερική μπάρα οροφής από ατσάλι βορίου υψηλής αντοχής είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένους πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας, οι οποίοι εξασφαλίζουν απόλυτη αυτοπεποίθηση σε extreme συνθήκες σε συνδυασμό με τους πλευρικούς αερόσακους των καθισμάτων και τους εμπρόσθιους μετωπικούς.

Τεχνολογία που υποστηρίζει κάθε είδους περιπέτεια

Οι έξυπνες τεχνολογίες οδήγησης έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τις ικανότητες του Bronco προσιτές τόσο σε αρχάριους λάτρεις της περιπέτειας όσο και σε έμπειρους off-roaders. Η ικανότητα του Bronco να πηγαίνει οπουδήποτε απορρέει από το Terrain Management System™ μέσω του οποίου οι οδηγοί μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο για τις συνθήκες προφίλ οδήγησης. Εκτός από τα προφίλ Normal, Eco, Sport και Slippery που αφορούν την οδήγηση εντός δρόμου, τα ειδικά για off-road διαδρομές drive modes περιλαμβάνουν τα Mud/Ruts, Sand, συν το Rock Crowl, καθώς και το εμπνευσμένο από τους αγώνες προφίλ οδήγησης Baja για το Bronco Badlands. Κάθε προφίλ επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει την απόκριση στο γκάζι, τα σημεία αλλαγής των σχέσεων του κιβωτίου και την αίσθηση του τιμονιού, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες.

Το Bronco προσφέρει επίσης το Trail Toolbox, μία σουίτα προηγμένων off-road τεχνολογιών που υποστηρίζουν τους οδηγούς επιτρέποντάς τους να εξερευνούν τις ικανότητες του οχήματος με αυτοπεποίθηση. Το Trail Control3 λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το cruise control: ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία ταχύτητα έως 31 km/h, με το όχημα να διαχειρίζεται αυτόματα την επιτάχυνση και το φρενάρισμα προκειμένου να διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα ενώ ο οδηγός επικεντρώνεται στο τιμόνι όταν διασχίζει δύσκολα εδάφη.

Το Trail Turn Assist3 χρησιμοποιεί ένα σύστημα torque vectoring με βάση τα φρένα για μείωση της ακτίνας στροφής μέχρι 40% σε συνθήκες εκτός δρόμου οδήγησης σε περιορισμένους χώρους. Από την άλλη, το Trail One-Pedal Drive3 επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει και να φρενάρει χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, διευκολύνοντας τον έλεγχο της ταχύτητας κίνησης του οχήματος κατά την οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες. Οι τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού περιλαμβάνουν το AdvanceTrac™ με Roll Stability Control™ και το Trailer Sway Control για περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά τη διαδικασία της ρυμούλκησης.

Ανθεκτικό hardware, έξυπνο software

Σε πλήρη αρμονία με το σκληροτράχηλο και δυναμικό εξωτερικό, η σχεδίαση του εσωτερικού του νέου Bronco είναι άκρως λειτουργική με πληθώρα τεχνολογιών – και την ίδια στιγμή στιβαρή, έτοιμη για σκληρή χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η σχεδίαση του πίνακα οργάνων είναι επηρεασμένη από το Bronco πρώτης γενιάς, με χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση και τον εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. Τα δε υλικά είναι επιλεγμένα με γνώμονα την αντοχή.

Οι χειρολαβές είναι ενσωματωμένες στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα για την άνεση των επιβατών σε όλες τις συνθήκες. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει μία επιφάνεια ασύρματης φόρτισης που είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί ένα κινητό τηλέφωνο στη θέση του ακόμα και σε ακραίες γωνίες κλίσης. Οι επιφάνειες του ταμπλό πλένονται και οι φυσικοί διακόπτες στην καμπίνα είναι στεγανοποιημένοι με σιλικόνη και διαθέτουν σημεία επαφής από καουτσούκ για να προστατεύονται από τη φθορά και να διασφαλίζεται ότι θα καθαρίζονται εύκολα.

Παρά το γεγονός ότι το Bronco είναι κατασκευασμένο για τις πιο σκληρές συνθήκες, δεν συμβιβάζεται σε θέματα άνεσης ή ευκολίας. Μια TFT οθόνη 8 ιντσών στον πίνακα οργάνων συνδυάζεται με μία κεντρική οθόνη αφής LCD 12 ιντσών που διαθέτει την τελευταία γενιά του συστήματος επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 43 το οποίο επωφελείται από τις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού Ford Power-Up για βελτιωμένη λειτουργικότητα με την πάροδο του χρόνου.

Το Bronco προσφέρει επίσης ειδικά σημεία για τη στερέωση στο πάνω μέρος του πίνακα οργάνων μιας βάσης, επιτρέποντας στους πελάτες να συνδέουν συσκευές, όπως κάμερες ή κινητά τηλέφωνα, μέσω συνδέσεων τροφοδοσίας των 12-volt και θυρών USB.

Η συμβατότητα των Apple CarPlay και Android Auto7 είναι στάνταρ μαζί με ένα ηχοσύστημα B&O® Premium Sound System5 με 10 ηχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός subwoofer. Η διαθέσιμη εφαρμογή FordPass9 προσφέρει ισχυρή συνδεσιμότητα και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το σύστημα SYNC 4.

Ένα στάνταρ σύστημα κάμερας 360 μοιρών ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγονται τα εκτός δρόμου drive modes παρέχοντας μία εικόνα των τροχών και επιτρέποντας στον οδηγό να δει τη θέση τους από την άνεση του καθίσματός του. Αυτή η δυνατότητα αυξάνει την ορατότητα κατά τη διάρκεια οδηγικών προκλήσεων, όπως η αναρρίχηση σε βραχώδεις επιφάνειες.

Η αναγέννηση ενός θρύλου

Το πρώτο Bronco παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ το 1966 και γεννήθηκε από τα σκληροτράχηλα στρατιωτικά οχήματα που κατασκεύαζε η Ford και το πνεύμα απόδοσης της Mustang με στόχο να προσφέρει τα καλύτερα δύο κόσμων - ένα στιβαρό 4x4 με διασκεδαστική, σπορ συμπεριφορά που βοήθησε να ξεκινήσει μια εντελώς νέα κατηγορία οχημάτων περιπέτειας εκτός δρόμου.

Η πρώτη γενιά Bronco απέδειξε τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα και την ευελιξία της κερδίζοντας τον αγώνα εκτός δρόμου Baja 1000 του 1969, ένα επίτευγμα που δεν καταρρίφθηκε από κανένα άλλο όχημα 4x4 μαζικής παραγωγής για περισσότερα από 50 χρόνια. Πάνω από 200.000 αντίτυπα του Bronco πρώτης γενιάς πουλήθηκαν στις ΗΠΑ, ενώ περισσότερα από ένα εκατομμύριο Bronco κατασκευάστηκαν συνολικά σε πέντε γενιές από το 1966 έως και το 1996.

Σύντομα κοντά σας και στην Ελλάδα.





Πηγή: skai.gr

