H παραγωγή 3 εκατομμυρίων ηλεκτροκίνητων οχημάτων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή από τη γραμμή παραγωγής της μεγα-βιομηχανικής εργοστασιακής μονάδας της Tesla στη Σανγκάη, πετυχαίνοντας ένα νέο ορόσημο, με δεδομένη τη δέσμευση της αμερικανικής εταιρίας στην ανάπτυξη του νέου ενεργειακού τομέα της Κίνας.

Η μέγα-βιομηχανική μονάδα της Tesla στη Σανγκάη, είναι η πρώτη βιομηχανική μονάδα τέτοιου μεγέθους που διαθέτει η αμερικανική εταιρία εκτός των ΗΠΑ.

Η κατασκευή του εργοστασίου άρχισε το 2019, ενώ το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα εξήλθε από τη γραμμή παραγωγής το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Το όχημα που σηματοδότησε την ολοκλήρωση της παραγωγής 3 εκατομμυρίων οχημάτων από την Tesla στη Σανγκάη, ήταν ένα Model Y, που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το απόγευμα της Παρασκευής στις 18:00 (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρία.

Η μεέγα-βιομηχανική μονάδα της Tesla ολοκλήρωσε την παραγωγή ενός εκατομμυρίου οχημάτων σε περίοδο 30 και πλέον μηνών, ενώ απαιτήθηκαν περίπου 13 μήνες για την επίτευξη του στόχου παραγωγής από τα 2 εκατομμύρια στα 3 εκατομμύρια οχήματα.

Στα τρία τρίμηνα του 2024 η βιομηχανική μονάδα της Σανγκάης παρέδωσε 675.000 οχήματα αντιστοιχώντας περίπου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των παραδόσεων της εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Tesla.

Το 1/3 των οχημάτων που παρήχθησαν από την ίδια μεγα-βιομηχανική μονάδα πωλήθηκαν σε αγορές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, αλλά και χωρών από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ανακοίνωσε η Tesla.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.