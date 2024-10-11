Renault Twingo E-Tech electric: «REBOOT» για το εμβληματικό μοντέλο

Η Renault θα παρουσιάσει το ηλεκτρικό πρωτότυπο εκθεσιακό της μοντέλο, το Twingo E-Tech, στο περίπτερο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού του 2024, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2023, ενώ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό.

Η Renault έφερε επανάσταση στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας όταν το 1992 παρουσίασε το Twingo: με τα ζωηρά του χρώματα και το χάρισμα να κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, αποτέλεσε το τέλειο παράδειγμα του τί εννοεί η Renault με τον όρο «αυτοκίνητα για να ζεις» (“les voitures à vivre”).

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric είναι καινοτόμο, ευφυές, κατάλληλο για τη σύγχρονη εποχή και εξίσου καινοτόμο με το αρχικό μοντέλο, το οποίο ξεχώρισε χάρη στη μινιμαλιστική σιλουέτα του, το παιχνιδιάρικο σχήμα των φώτων του, τη μοναδική του ευελιξία, αλλά και τα χαρούμενα vibes που εξέπεμπε.

Το μικρό μέγεθος του πρωτοτύπου Twingo E-Tech electric, φροντίζει για την ευελιξία του στις αστικές μετακινήσεις, ενώ οι πέντε πόρτες του το καθιστούν εξαιρετικά πρακτικό. Το ενός όγκου αμάξωμά του περιλαμβάνει μια σταθερή γυάλινη οροφή που πλημμυρίζει με φυσικό φως το ευρύχωρο εσωτερικό.

Μια σειρά από λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το αρχικό Twingo, ενισχύουν τον χαρακτήρα αυτού του πρωτοτύπου και δίνουν έμφαση στις σύγχρονες αναλογίες και τις ρευστές του επιφάνειες.

Οι αναβαθμίσεις σε ολόκληρο το αμάξωμα, και οι αυθεντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων (που τώρα αποτελούνται από LED δακτυλίους) αναδύουν μια κομψή και εντυπωσιακή εμφάνιση.

Χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή στο πίσω μέρος

Το design του πίσω μέρους παραπέμπει αισθητικά στην εμβληματική ουρά του πρώτου Twingo, ενώ το μαύρο χείλος γύρω από το πίσω τζάμι προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά. Τα πίσω φώτα που προεξέχουν και έχουν το ίδιο καμπυλωτό σχήμα με τα εμπρός, δίνουν στο αυτοκίνητο μια αίσθηση υψηλής τεχνολογίας. Τα γράμματα Twingo στο κέντρο της πίσω πόρτας συμβάλλουν στη δημιουργία μίας ευχάριστης και παιχνιδιάρικης εικόνας.

Εκφραστικά και ελκυστικά χαρακτηριστικά

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric είναι μία αξέχαστη «φάτσα». Η εκφραστική και εντυπωσιακή του εμπρός εμφάνιση οφείλεται κυρίως στα φωτιστικά σώματα και τις γραμμές του μπροστινού μέρους, με το έμβλημα της μάρκας. Κάτι σε αυτό σου προκαλεί αμέσως την αίσθηση της οικειότητας.

Στρογγυλεμένα και «ερωτεύσιμα»

Τα εμπρός φωτιστικά σώματα, που είναι άμεσα εμπνευσμένα από το μοντέλο της πρώτης γενιάς, είναι μια άλλη πτυχή του γοητευτικού χαρακτήρα του πρωτοτύπου Twingo E-Tech electric. Ξεπροβάλλουν από το αμάξωμα και του δίνουν μια αίσθηση υψηλής τεχνολογίας.

Γυάλινη ηλιοροφή που γεμίζει με φυσικό φως το εσωτερικό

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric διαθέτει μια τεράστια γυάλινη οροφή που πλημμυρίζει την καμπίνα των επιβατών με φυσικό φως και προσφέρει απεριόριστη θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Εμβληματικές στρογγυλές χειρολαβές σε μοντέρνα έκδοση

Οι αξέχαστες χειρολαβές στις δύο εμπρός πόρτες προέρχονται κατευθείαν από το μοντέλο του 1992 – ενώ τώρα διαθέτουν ένα στρογγυλό φωτιζόμενο περίγραμμα.

Εμφανείς λεπτομέρειες

Τα τρία μικρά ανοίγματα στο καπό δεν είναι εκεί για τον εξαερισμό του κινητήρα (ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης δεν τον χρειάζεται), αλλά αποτελούν φόρο τιμής στην κληρονομιά του αυτοκινήτου.

Το πρωτότυπο Twingo E-Tech electric είναι το επόμενο κεφάλαιο σε μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, προϊδεάζοντας για την παραγωγή της τέταρτης γενιάς του Twingo, η οποία θα είναι διαθέσιμη το 2026. Εξελίχθηκε από την Ampere με στόχο να προσφέρει μια αρχική τιμή κάτω από τα 20.000€, εκπληρώνοντας τη δέσμευση της Renault να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα διαθέσιμη σε όλο και περισσότερους καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.