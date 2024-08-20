Ο θρύλος επέστρεψε: Η ιστορία του εμβληματικού Ford Capri

O θρύλος επέστρεψε: το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri φέρνει στο σήμερα ένα εμβληματικό cult classic όνομα της αμερικάνικης εταιρείας, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της με τις ικανότητες και τον πλήρως ανατρεπτικό του χαρακτήρα.

Με εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, το νέο Capri είναι ένα προηγμένο EV που μόνο η Ford θα μπορούσε να κατασκευάσει. Με σμιλευμένες εξωτερικές γραμμές για υψηλή αεροδυναμική απόδοση, σε συνδυασμό με μια ασυμβίβαστη σχεδίαση στο μοντέρνο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό του, το νέο Ford Capri έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού προτάσσοντας ταυτόχρονα μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες επόμενης γενιάς, τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την ασύγκριτη αυτονομία και τις απαράμιλλες επιδόσεις του.

H ιστορία του Ford Capri ξεκινά το 1969

Εμπνευσμένο από την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η Mustang, το Ford Capri δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει το προσιτό στυλ και τις επιδόσεις ενός σπορ κουπέ οχήματος στους Ευρωπαίους πελάτες.

Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από την επίσημη παρουσίασή του το 1969 στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελών, με τον αμερικανό σχεδιαστή Philip T. Clarke να δημιουργεί τα πρώτα σχέδια του εμβληματικού κουπέ ήδη από το 1965. Το Ford Capri ήταν «το αυτοκίνητο που όλοι ονειρεύονται», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το διαφημιστικό σλόγκαν της Ford την εποχή εκείνη, με την επιτυχία του να εκτοξεύεται αμέσως μόλις παρουσιάστηκε το 1969. Από τη χρονιά αυτή και μετά, έως και την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του μοντέλου στα τέλη του 1986, το Ford Capri παρέμεινε ένα icon της αυτοκίνησης, με τις πωλήσεις του να φτάνουν συνολικά μέσα στα 18 χρόνια που παρέμεινε στην παραγωγή στις 1.886.647 μονάδες και στις τρεις γενιές του.

Ford Capri Mk1 (1969-1974)

Η πρώτη γενιά Capri παρουσιάστηκε επίσημα στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, το 1969, και έγινε αμέσως δημοφιλές στους αγοραστές της Ευρώπης καταγράφοντας 400.000 πωλήσεις τα πρώτα δύο χρόνια. Το Capri Mk1 ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό από την αρχή. Οι πρώτες περιορισμένης παραγωγής εκδόσεις περιλάμβαναν το Capri Special που έκανε το ντεμπούτο του το 1971. Το νέο κουπέ της Ford ήταν διαθέσιμο μόνο στον εξωτερικό χρωματισμό Vista Orange και μπορούσε να εξοπλιστεί με πίσω αεροτομή και περσίδες στο κεκλιμένο πίσω παράθυρο.

Το πρώτο Capri ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού την δεκαετία του 1970 όχι μόνο στο δρόμο, αλλά και στις πίστες, όπου είχε αναδειχτεί απόλυτος πρωταγωνιστής. Η κορυφαία έκδοση RS 2600 του Capri πρώτης γενιάς κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού τόσο το 1971 όσο και το 1972 απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Το σπορ Capri RS 3100, το οποίο παρουσιάστηκε το 1974, κατασκευάστηκε επίσης για να συμμετέχει σε αγώνες.

Ford Capri Mk2 (1974-1978)

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο Ford Capri Mk2 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1974 ήταν η πίσω πόρτα, που παρέπεμπε σε μοντέλο hatchback και καθιστούσε το σπορ μοντέλο της εταιρείας ακόμα πιο πρακτικό. Άλλες παρεμβάσεις της Ford συνετέλεσαν στο να γίνει το εσωτερικό του ακόμα πιο μοντέρνο και το αυτοκίνητο συνολικά ακόμα πιο διασκεδαστικό στην οδήγηση.

Το Ford Capri Special του 1975 ήταν μία ακόμα έκδοση περιορισμένης έκδοσης του μοντέλου που διέθετε εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό. Διαθέσιμο μόνο σε μαύρο ή λευκό χρώμα, το Capri Special είχε χρυσαφί λωρίδες στο καπό, στις πλευρικές επιφάνειες και πίσω, καθώς και χρυσαφί ζάντες. Επίσης, διέθετε εντυπωσιακές επενδύσεις στα καθίσματα, με χρυσαφί ένθετα.

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα εξατομίκευσης του Ford Capri με ειδικές επιλογές ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό μέρος της γοητείας του μοντέλου. Με τα κιτ «Series X» που λανσαρίστηκαν για το Capri το 1977 οι πελάτες μπορούσαν να επιλέξουν χαρακτηριστικά με την υπογραφή της Ford Rallye Sport ώστε το αυτοκίνητο να συνδυάζει την απόδοση στο δρόμο με την εμφάνιση που επιθυμούσαν.

Με τη σειρά του, το Ford Ghia Coins – το οποίο παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1974 – ήταν ένα «προχωρημένο» οραματικό πρωτότυπο όχημα, το οποίο έδινε μία πρόγευση από μία πιθανή έκδοση του Capri που θα μπορούσε να κάνει την εμφάνισή της το 1994 – μια εποχή αρκετά μακρινή στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Ford Capri Mk3 (1978-1986)

Η πιο κομψή και πιο επιθετική σχεδίαση του Capri Mk3 ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν το κουπέ μοντέλο της Ford για τη νέα δεκαετία που διαφαινόταν στον ορίζοντα. Οι τέσσερις στρογγυλοί προβολείς, οι οποίοι ενώνονταν μέσω των οριζόντιων περσίδων της μάσκας, αποτέλεσαν ένα από τα πλέον εμβληματικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά για το νέο Capri τη δεκαετία του 1980.

Η παράδοση που έκανε το Ford Capri να διαπρέψει στους αγώνες στις προηγούμενες γενιές του συνεχίστηκε και με τη νεότερη. Το αγωνιστικό Zakspeed Ford Capri ήταν ένα από τα πιο ριζοσπαστικά Capri που υπήρξαν ποτέ διαθέτοντας έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα και έντονα φουσκωμένα πάνελ αμαξώματος. Αυτό το αγωνιστικό όχι μόνο κέρδισε τον τίτλο στο πρωτάθλημα DRM το 1981 αλλά συγχρόνως αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της εξαιρετικά σπορ έκδοσης RS Turbo του Ford Capri Mk3 που παρουσιάστηκε το 1981.

Ο υπερσυμπιεστής δεν ήταν η μόνη εξελιγμένη τεχνολογία κινητήρα που χρησιμοποιούσε το Ford Capri Mk3. Ο προηγμένος ψεκασμός καυσίμου, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του σε έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα με χωρητικότητα 2,8 λίτρων, κατέστησε το Capri Mk3 ακόμα πιο αποδοτικό σε ότι αφορά την κατανάλωση ενισχύοντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις του.

Το 1986 η Ford σηματοδότησε το τέλος της παραγωγής του Capri με μια τελευταία έκδοση περιορισμένης παραγωγής: το Capri 280. Αυτή η έκδοση παρήχθη σε λίγο περισσότερα από 1.000 αντίτυπα, όλα βαμμένα στον εντυπωσιακό χρωματισμό Brooklands Green.

