Nissan Flash Days: Μοναδικές προσφορές έως 31 Μαρτίου

Η Nissan δίνει το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης με τη νέα μεγάλη καμπάνια Nissan Flash Days, που βρίσκεται ήδη στον αέρα από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Έως και τις 31 Μαρτίου, το κοινό έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα κορυφαία Nissan Qashqai και Nissan Juke σε μοναδικές flash προσφορές που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν άμεσα μία Έκθεση Nissan ή να μπουν στο nissan.gr, να πάρουν προσφορά και να επωφεληθούν πριν ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Ο λόγος να… γιορτάζεις κάθε μέρα

Τα δύο κορυφαία crossover της Nissan συνδυάζουν καινοτομία, τεχνολογία και ξεχωριστό χαρακτήρα:

Το Nissan Qashqai, που καθιέρωσε την κατηγορία των crossover, είναι διαθέσιμο σε Hybrid και e-POWER έκδοση, με την έκδοση e-POWER να ξεχωρίζει, προσφέροντας αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Το Nissan Juke, το compact crossover της μάρκας, εντυπωσιάζει με τον τολμηρό και ξεχωριστό σχεδιασμό του, ενώ είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid, με την τελευταία να προσφέρει έως και 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη.

Nissan Flash Days – η στιγμή να αποκτήσετε τα κορυφαία μοντέλα Nissan δεν ήταν ποτέ καλύτερη. Λάβετε μια προσφορά σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να πάρετε προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan και στο: https://www.nissan.gr/dealer-locate.html

