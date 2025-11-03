Nέα έκδοση Sound Edition των νέων Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E

Διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές των υποψηφίων πελατών, η Ford έχει προσθέσει τη νέα έκδοση Sound Edition τόσο στη γκάμα του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV, όσο και σε εκείνη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Puma Gen-E.

Η Sound Edition είναι μια έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προηγμένα χαρακτηριστικά που συνδυάζει όλες τις γνωστές τεχνολογίες αιχμής του δημοφιλούς Ford Puma με ξεχωριστό σχεδιασμό εντός και εκτός και μία μοναδική ηχητική εμπειρία για όλους τους επιβάτες – όλα σε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πακέτο.

Ο στάνταρ εργοστασιακός εξοπλισμός της έκδοσης Sound Edition βασίζεται στην ήδη πλούσια έκδοση ST-Line Χ του υβριδικού Puma 1.0L EcoBoost MHEV και αντίστοιχα στην Premium για το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E που λαναρίστηκε με επιτυχία πρόσφατα στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας αναβαθμισμένα στοιχεία και ξεχωριστό στιλ.

Συγκεκριμένα, η έκδοση Sound Edition διατίθεται με το νέο και μοναδικό στη γκάμα χρώμα αμαξώματος Metropolis White, ενώ προαιρετικά οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα εξωτερικά φινιρίσματα Digital Aqua Blue ή Solar Silver. Σε κάθε περίπτωση, η οροφή του αυτοκινήτου είναι βαμμένη σε μαύρο χρώμα και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο, ενώ στάνταρ είναι και οι νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε χρώμα Magnetic. Το εξωτερικό πακέτο της έκδοσης Sound Edition συμπληρώνεται ιδανικά από τους στάνταρ κατευθυντικούς προβολείς Matrix-LED με αντιθαμβωτική λειτουργία Glare Free (στάνταρ στο Ford Puma Gen-E Premium).

Μοναδικό στιλ και απαράμιλλη ηχητική εμπειρία στο εσωτερικό

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Sound Edition για τα Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Puma Gen-E περιλαμβάνει - επιπλέον των στοιχείων που διατίθενται στα μοντέλα ST-Line X και Premium - ένα αναβαθμισμένο ηχοσύστημα που υπογράφει η B&O με απόδοση 650 Watt, το οποίο προσφέρει στους επιβάτες μία μοναδική εμπειρία ήχου.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει επίσης η νέα ταπετσαρία καθισμάτων που διαθέτει διχρωμία και γκρι ραφές, η νέα επένδυση των θυρών Space Grey, τα φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, το πλήρως θερμαινόμενο παρμπρίζ και η σκουρόχρωμη επένδυση οροφής.

Επιπλέον των παραπάνω, όλες οι εκδόσεις Sound Edition περιλαμβάνουν στον στάνταρ εξοπλισμό τους το εργοστασιακό πακέτο υποβοήθησης οδηγού Driver Assistance Pack που περιλαμβάνει μία σειρά από κορυφαίες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, όπως Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (Blind Spot Information System - BLIS) με Σύστημα Προειδοποίησης Διερχόμενου Οχήματος (Cross Traffic Alert - CTA), Έξυπνο Σύστημα Διατήρησης Σταθερής Ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control - iACC) με σύστημα Υποβοήθησης Ελιγμού Αποφυγής (Evasive Steering Assist - ESA), καθώς και κάμερα 360ο που προσφέρει πανοραμική προβολή οχήματος και αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός/πίσω.

Δείτε από κοντά και οδηγήστε τη νέα έκδοση Sound Edition

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τώρα να επισκεφτούν το δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα ούτως ώστε να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για όλα τα στοιχεία που καθιστούν ξεχωριστή τη νέα έκδοση Sound Edition των νέων Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E.

Παράλληλα, μπορούν να οδηγήσουν τις νέες εκδόσεις προγραμματίζοντας εύκολα και γρήγορα το δικό τους test drive προκειμένου να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι τα κορυφαία χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα η γνήσια σπορ συμπεριφορά, η απαράμιλλη άνεση και η κορυφαία οικονομία.

Γνωρίστε το Ford Puma Sound Edition, εδώ

Γνωρίστε το Ford Puma Gen-E Sound Edition, εδώ

Κλείστε το δικό σας Test Drive, εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.