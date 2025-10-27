Η AUTOTEC EXPO φέρνει σήμερα το αύριο της aftermarket αγοράς οχημάτων

Η AUTOTEC EXPO 2025, η έκθεση-θεσμός για όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον επισκευαστικό κλάδο επιβατικών και φορτηγών οχημάτων, ανοίγει τις πύλες της από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Περισσότεροι από 120 εκθέτες, πάνω από 800 brands από Ελλάδα & εξωτερικό και χιλιάδες επισκέπτες δίνουν ραντεβού στο απόλυτο σημείο συνάντησης της aftermarket αγοράς οχημάτων.

Στην Έκθεση θα συναντήσετε:

 Κορυφαίες εταιρείες ανταλλακτικών και εξοπλισμού για συνεργεία, βουλκανιζατέρ, φανοβαφεία, ηλεκτρολογεία, πλυντήρια οχημάτων και πρατήρια καυσίμων.

 Καινοτόμες τεχνολογίες και νέα προϊόντα που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

 Όλες τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της διεθνούς aftermarket αγοράς.

Στην AUTOTEC EXPO οι επισκέπτες θα έχουν παράλληλα την αποκλειστική δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τεχνικά σεμινάρια από κορυφαίους εκπαιδευτές του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ).

Η είσοδος στην Έκθεση είναι δωρεάν. Για να λάβετε την ατομική σας πρόσκληση εισόδου κάντε την εγγραφή σας ΕΔΩ.

Όλος ο κόσμος της aftermarket αγοράς επιβατικών και φορτηγών οχημάτων δίνει ραντεβού στην AUTOTEC EXPO! Μην τη χάσετε!

AUTOTEC EXPO 2025!

Ημερομηνίες: 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025

Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo

www.autotecexpo.gr

Διοργάνωση: Be Best

Υπό την Αιγίδα: ΕΟΒΕΑΜΜ & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.