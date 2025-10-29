Ford Pro – Τμήμα Μετασκευών: Η εξειδίκευση που αξίζουν οι επαγγελματίες στην Ελλάδα

Με το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς, η Ford Pro - η κορυφαία μάρκα σε πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε όλη την Ευρώπη - ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στη χώρα μας με στόχο να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένες μετασκευές σε συμβατικά βαν και pick-up οχήματα.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν κάτι παραπάνω από ένα «απλό» επαγγελματικό όχημα, το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο στη χώρα μας μεταξύ των πελατών και των πιστοποιημένων μετασκευαστών των μοντέλων της, παρέχοντας υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο μετατροπών. Έτσι, κάθε μετασκευή πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια, υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.

Με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία

Το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς έρχεται για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επαγγελματικών απαιτήσεων, σε όλα τα LCV της αμερικάνικης μάρκας.

Η πλούσια γκάμα μετασκευών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αστυνομικά ή πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, οχήματα με εξοπλισμό ψύξης, κόφες ξηρού φορτίου με υδραυλικές πόρτες και κινητά συνεργεία, οχήματα με ανατρεπόμενη καρότσα και ανοιγόμενα πλευρικά παραπέτα, σασί με κλειστή καρότσα και πλευρική κουρτίνα, ράφια, ανυψωτικά εργαλεία και γερανούς, καρότσες-κλούβες, και ανατρεπόμενες υπερκατασκευές για τη διαχείριση απορριμμάτων, ποικίλες μετατροπές για μεταφορά ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων ή ζώων, και πολλά άλλα.

Ολιστική προσέγγιση, σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία

Τα μισά από τα επαγγελματικά της οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη υποβάλλονται σε μετατροπές για ειδικές χρήσεις. Στην Ελλάδα, το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς αξιολογεί προσεκτικά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και προτείνει εξατομικευμένες λύσεις, σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας.

Κάθε μετασκευή διεξάγεται από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς και με τη χρήση ανταλλακτικών υψηλής ποιότητας έτσι ώστε κάθε όχημα να παραμένει απόλυτα λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας τα κορυφαία εργοστασιακά επίπεδα χρηστικότητας, ανθεκτικότητας και ευελιξίας.

Οι επαγγελματίες μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε Ford Transit Center ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Ford Motor Hellas στο info11@ford.com και να ενημερωθούν σχετικά με τις διαθέσιμες μετατροπές για το δικό τους επαγγελματικό όχημα.

