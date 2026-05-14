Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δράσεις, έχοντας διαπιστώσει ότι το 30-50% των αυτοκινήτων (ένα στα δύο), που πωλούνται μεταχειρισμένα από μια χώρα στην άλλη, έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα».

Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε χώρες των Βαλκανίων…

Στις περισσότερες χώρες το γύρισμα των χιλιομέτρων είναι ποινικό αδίκημα, καθώς εκτός της οικονομικής ζημίας, ο αγοραστής κινδυνεύει, μη γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος.

Στην Ελλάδα, προκειμένου ο «εισαγωγέας» μεταχειρισμένων να αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή /αλλοιωμένα στοιχεία, «παροτρύνει» τον πελάτη να εκτελωνίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη.

Η σύσταση είναι σαφής:

• ΠΡΙΝ την αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής πρέπει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

• Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομα του, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

Εύλογο είναι ότι τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες /ιστορικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.