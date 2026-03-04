Η ένδοξη ιστορία της Ford στη F1 είναι γεμάτη επιτυχίες

Η Ford παραμένει μέχρι και σήμερα ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία της F1, πίσω από τη Ferrari και τη Mercedes, παρά το γεγονός ότι εγκατέλειψε την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 2004 πουλώντας την Jaguar Racing στη Red Bull Racing.

Η ιστορία της Ford στη F1 είναι γεμάτη από επιτυχίες, με την εταιρεία να έχει κατακτήσει 10 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 13 Πρωταθλήματα Οδηγών. Συνολικά, μονοθέσια με κινητήρα Ford έχουν ανέβει στο ανώτερο σκαλί του βάθρου σε 174 Grand Prix.

Η Ford εισήλθε για πρώτη φορά στη F1 το 1967 με τον θρυλικό πλέον κινητήρα DFV, ο οποίος αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας με την Cosworth Racing και αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Μόλις δύο μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στο Ολλανδικό Grand Prix, έκανε το του ντεμπούτο κερδίζοντας τον αγώνα στην «πλάτη» της Lotus Ford του Jim Clark. Ο DFV συνέχισε να είναι ο πιο επιτυχημένος κινητήρας όλων των εποχών στην F1 φτάνοντας τις 155 νίκες από το 1967 μέχρι και τον τελευταίο του αγώνα το 1983. Την χρονιά εκείνη, ο Keke Rosberg κέρδισε με τον κινητήρα DFV το Grand Prix του Μονακό, λίγους μόλις μήνες πριν την έλευση στη F1 στην εποχή των υπερτροφοδοτούμενων μονάδων κίνησης.

Ακόμη και μετά τον παροπλισμό του DFV, η Ford συνέχισε να δίνει το «παρών» στη F1 τόσο με υπερτροφοδούμενους όσο και με ατμοσφαιρικούς κινητήρες, με αποκορύφωμα τον Ford Zetec R V8 που χάρισε στον Michael Schumacher το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994.

Η Formula 1 λειτούργησε για την Ford ως το απόλυτο εργαστήριο δοκιμών και εξέλιξης για προηγμένες τεχνολογίες που είδαμε να υιοθετούνται στα αυτοκίνητα των πελατών της. Φέτος, η Ford επιστρέφει στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια, όσο και τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρωταθλήματα Κατασκευαστών

• 1968 Gold Leaf Team Lotus - Lotus-Ford Cosworth

• 1969 Matra International - Matra-Ford Cosworth

• 1970 Gold Leaf Team Lotus - Lotus-Ford Cosworth

• 1971 Elf Team Tyrrell - Tyrrell-Ford Cosworth

• 1972 John Player Team Lotus - Lotus-Ford Cosworth

• 1973 John Player Team Lotus - Lotus-Ford Cosworth

• 1974 Marlboro Team Texaco - McLaren-Ford Cosworth

• 1978 John Player Team Lotus - Lotus-Ford Cosworth

• 1980 Albilad Williams Racing Team - Williams-Ford Cosworth

• 1981 Albilad Williams Racing Team - Williams-Ford Cosworth

Πρωταθλήματα Οδηγών

• 1968 Graham Hill - Lotus Ford

• 1969 Jackie Stewart - Matra Ford

• 1970 Jochen Rindt - Lotus Ford

• 1971 Jackie Stewart - Lotus Ford

• 1972 Emmerson Fittipaldi - Lotus Ford

• 1973 Jackie Stewart - Lotus Ford

• 1974 Emmerson Fittipaldi - McLaren Ford

• 1976 James Hunt - McLaren Ford

• 1978 Mario Andretti - Lotus Ford

• 1980 Alan Jones - Williams Ford

• 1981 Nelson Piquet - Brabham Ford

• 1982 Keke Rosberg - Williams Ford

• 1994 Michael Schumacher - Benetton Ford

