Η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Το οριστικό τέλος στη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε στο προσωπικό της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, με αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα, Fraport Greece.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη οι ιθύνοντες της low cost αεροπορικής ανακοίνωσαν στους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο, με το πέρας της θερινής σεζόν. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια λίγα δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν.

Η Ryanair απασχολεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους στη βάση της στην πόλη και εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση της Ryanair αφήνει ανοιχτό παράθυρο επανόδου στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, δηλαδή για την επόμενη θερινή περίοδο, με ένα ωστόσο αεροσκάφος και προφανώς λιγότερες πτήσεις σε σχέση με σήμερα.

Σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με φορείς προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση αλλά και κοινός συντονισμός για το ζήτημα αποχώρησης της Ryanair από τον αερολιμένα της πόλης.

