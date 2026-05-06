Live A Legacy 2026: Η πρωτοβουλία γυναικείας ενδυνάμωσης επιστρέφει με νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Το Live A Legacy, η κοινή πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN, με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ουσιαστική ενίσχυση της πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες, επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ωδείο Αθηνών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δίνει σταθερά χώρο σε αληθινές ιστορίες, εμπειρίες και ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από το μέλλον της εργασίας.

Από το 2018, έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με μετρήσιμο κοινωνικό και επαγγελματικό αποτύπωμα, μετατρέποντας τη θεωρία σε πράξη.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 2.200 συμμετέχοντες, έχει προσφέρει 280 υποτροφίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περισσότερες από 50 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης.

Με κεντρική θεματική «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην ενεργοποίηση φωνών που προωθούν τον διάλογο γύρω από την ισότητα, τη συμπερίληψη και την επαγγελματική εξέλιξη.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Λυδία Παπαϊωάννου και ο Αργύρης Αγγέλου, ενώ στη σκηνή του Live A Legacy θα βρεθούν ομιλήτριες και ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων, των media, της τεχνολογίας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Η ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνει:

Τις κρίσιμες αποφάσεις που διαμορφώνουν μια επαγγελματική πορεία.

Τις αλλαγές και τις μεταβάσεις καριέρας στη σύγχρονη εποχή.

Τις επαγγελματικές δυσκολίες και την πρακτική διαχείρισή τους.

Τις νέες δεξιότητες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε γυναίκες σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους διαδρομής - από όσες ξεκινούν τώρα την πορεία τους, μέχρι εκείνες που αναζητούν το επόμενο βήμα ή μια αλλαγή κατεύθυνσης.

Παράλληλα, η διοργάνωση λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα διαλόγου για το ευρύ κοινό, αναγνωρίζοντας πως η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και το μέλλον της εργασίας.

Βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας αποτελεί το Live A Legacy Internship Program, το οποίο μετατρέπει το όραμα σε πράξη, συνδέοντας τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση με πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Το πρόγραμμα προσφέρει σε νέες γυναίκες που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στη Mastercard αλλά και σε εταιρείες από το δίκτυο συνεργατών της.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις θέσεις που θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα του προγράμματος και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, διεκδικώντας μια ουσιαστική ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Live a Legacy και κάντε την εγγραφή για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

Οι χώροι της διοργάνωσης είναι πλήρως προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ενώ θα υπάρχει και ερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Πηγή: skai.gr

