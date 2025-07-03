Τετράμηνη παράταση, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025, πρόκειται να δοθεί, για την επιβολή των προστίμων στους ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν προχωρήσει στην αποστολή δείγματος γενετικού υλικού (DNA) των ζώων συντροφιάς τους ή στη στείρωση αυτού.

Όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, η παράταση θα δοθεί με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουλίου. Ο αρμόδιος υφυπουργός προανήγγειλε, επίσης, μειώσεις στα σχετικά παράβολα, εφόσον οι ιδιοκτήτες προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες πριν την εκπνοή της παράτασης.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα της αποχής του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου από την λήψη δείγματος γενετικού υλικού.

Για το θέμα ο κ. Σπανάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με νομοθετική ρύθμιση θα δοθεί τετράμηνη παράταση στην επιβολή προστίμων, όπως είχαμε προαναγγείλει. Παράλληλα, πρόθεσή μας είναι η μείωση ειδικά και μόνο έως 31 Οκτωβρίου 2025 του παράβολου κατά 70% για όλους τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, δηλαδή από 70 ευρώ σε 20 ευρώ και 50% για τους ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων, δηλαδή από 40 σε 20 ευρώ. Για τους ιδιοκτήτες σκύλων αναγνωρισμένων ελληνικών φυλών, μελών του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδoς θα προβλέπεται απαλλαγή από την πληρωμή παράβολου έως την 31η Οκτωβρίου 2025. Να τονισθεί ότι το παράβολο μέχρι τον Μάρτιο του 2023 ήταν 150 ευρώ.

Όλο αυτό το διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε φορείς και να ακούσουμε θέματα που απασχολούν σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4830/21. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα, τα οποία οφείλονται στην προσπάθεια όλων. Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Στη σημερινή συνάντηση με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδoς και τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδoς, παρουσία του Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Νίκου Χρυσάκη κάλεσα τις Διοικήσεις τους και τα χιλιάδες μέλη τους σε όλη την Χώρα, να συμβάλουν στην εφαρμογή του πρωτοποριακού αυτού Νόμου που σκοπό έχει την εφαρμογή μιας σύγχρονης φιλοζωικής πολιτικής».

Πηγή: skai.gr

