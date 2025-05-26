Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2024, και ειδικότερα διαμορφώθηκε στα €15,8 εκατ. έναντι €13,5 το πρώτο τρίμηνο 2024, σημείωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, σημείωσε αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 6,1%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €7,0 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο επίσης για αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 28,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2024. Ειδικότερα, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €8,2εκατ. έναντι €6,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2024.

Ακόμη, σημείωσε αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 29,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2024. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €5,7 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2024.

Όσον αφορά την εικόνα της αγοράς το α' τρίμηνο, σημειώνονται τα εξής:

- Ο Γενικός Δείκτης της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το πρώτο τρίμηνο 2025 αυξημένος κατά 18,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

- Ο Γενικός Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το πρώτο τρίμηνο 2025 κατά 23,2% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου

- Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €322 εκατ., εκ των οποίων €211 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €110 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

- Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €188,7 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 27,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2024 (€147,6 εκατ.).

- Η μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 17,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση Κεφαλαιοποίηση του πρώτου τριμήνου 2024 (€112,2 δισ. έναντι €95,3 δισ.).

- Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου παρέμεινε υψηλή, και διαμορφώθηκε σε 66,2% το πρώτο τρίμηνο 2025 έναντι 65,6% το πρώτο τρίμηνο 2024.

- Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 12,6% στα 48,4 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το πρώτο τρίμηνο 2025, από 43,0 χιλ. συμβόλαια το πρώτο τρίμηνο 2024.

Ο Διευθύνον Σύμβουλος Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε σχετικά: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025 αποτυπώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου μας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας στόχευση στην ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την ενίσχυση της θέσης μας στο διεθνές περιβάλλον.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €15,8εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (€13,5εκατ.). Το EBITDA ενισχύθηκε κατά 28,1% και διαμορφώθηκε σε €8,2εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 34,0%, φτάνοντας τα €7,1εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €5,7εκατ., αυξημένα κατά 29,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα €0,099 έναντι €0,075.

Τα παραπάνω μεγέθη αποδεικνύουν την επιχειρησιακή ευελιξία και ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στους συμμετέχοντες της αγοράς.

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά διατήρησε την ιδιαίτερα θετική της εικόνα το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 18,5% φτάνοντας τις 1.685,24 μονάδες, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα €118 δισ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Στην Εναλλακτική Αγορά, ο δείκτης τιμών σημείωσε άνοδο 23,2%, με την κεφαλαιοποίηση να αυξάνεται κατά 9,7%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε έντονο, με €322εκατ. να αντλούνται συνολικά μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και νέων εισαγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή μας στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Το 2025 βρίσκει τον Όμιλο σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, εδραιωμένο ως πυλώνα αξιοπιστίας και καινοτομίας. Επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και νέες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη διεθνή μας παρουσία και ανταγωνιστικότητα. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε watch list κορυφαίων οίκων αξιολόγησης για την αναβάθμισή του σε ανεπτυγμένη αγορά αποτελεί σημείο-ορόσημο που ενδυναμώνει περαιτέρω τη στρατηγική μας πορεία.

Θα συνεχίσουμε με αφοσίωση και ευθύνη να αναπτύσσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και διεθνώς αναγνωρίσιμο Χρηματιστήριο δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και τους μετόχους μας».

