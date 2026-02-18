Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025

Καθαρή κερδοφορία ύψους 481 εκατ. ευρώ σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση των προκαταρκτικών οικονομικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους.

Αύξηση κατά 8% παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, ενώ παρόμοια άνοδο σημείωσαν και οι καταθέσεις.

Κύρια Σημεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025

Σημαντική αύξηση δανείων και καταθέσεων

• Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δισ, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση

• Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €10.9 δισ, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση

• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.2 δισ, αυξημένη κατά 8% σε ετήσια βάση

Ελκυστική κερδοφορία

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ., εκ των οποίων €128 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2025

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025

• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €1.10

• O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

• Χαμηλή χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 33 μ.β.

• Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €9.2 δισ.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και διανομή στους μετόχους

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 21.0% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.9%

• Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 436 μ.β.

• Ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%. Μέρισμα ύψους €305 εκατ. πληρωτέο σε μετρητά

