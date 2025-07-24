Η PREMIA PROPERTIES ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €40 εκατομμυρίων, μέσω έκδοσης 30.769.230 νέων μετοχών στην τιμή των €1,30 ανά μετοχή, με αποκλειστικό συντονιστή την Optima bank.

Ειδικότερα, € 34,5 εκατομμύρια (26.529.998 μετοχές) διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους βασικούς και νέους μετόχους (anchor investors), ενώ € 5,5 εκατομμύρια (4.239.232 μετοχές) διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς.

Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες, φθάνοντας τα € 60,3 εκατ. υπερκαλύπτοντας το προς άντληση ποσό κατά 1,5 φορές.

Ένας από τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής η Διοίκηση για την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν και η ενίσχυση της μετοχικής βάσης και της ελεύθερης διασποράς της μετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού, αποφασίστηκε να διατεθούν λιγότερες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αντίστοιχα να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς. Η σημαντική ζήτηση που καταγράφηκε οδήγησε σε υπερκάλυψη του ποσού της δημόσιας προσφοράς κατά 4,1 φορές.

Το συνολικό ποσοστό του επενδυτικού κοινού με συμμετοχή μικρότερη του 5% (free-float) στο μετοχικό κεφάλαιο της PREMIA PROPERTIES ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώνεται πλέον σε 22% (από 17%). Σημειώνεται ότι στο μετοχικό σχήμα της PREMIA εισήλθαν επενδυτές υψηλού κύρους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και το στρατηγικό της σχέδιο όπως η ΑΝΙΚΑ ΑΕ (συμφερόντων οικογένειας Σκλαβενίτη) η οποία συμμετέχει με 1,8%, η GFI LTD (Γιάννης Αντετοκούνμπο) με 2% και ο Γεώργιος Δασκαλάκης με 3%.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES και βασικός μέτοχος της Sterner Stenhus Holding Ηλίας Γεωργιάδης δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA, ένα φιλόδοξο στόχο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλω να ευχαριστήσω, τους υφιστάμενους μετόχους που στηρίζουν με συνέπεια την εταιρεία, τους νέους anchor investors και συγκεκριμένα την οικογένεια Σκλαβενίτη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιώργο Δασκαλάκη για την εμπιστοσύνη τους αλλά και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 1.657 μικροεπενδυτές που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, πιστεύοντας στο όραμα και το management της εταιρείας.

Είμαστε περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να συνεχίσουμε την εξαιρετική πορεία της PREMIA και να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών όλων των μετόχων μα.».

Ο CEO της PREMIA PROPERTIES Κώστας Μαρκάζος δήλωσε: «Η ιδιαίτερα επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αποτελεί μια αναγνώριση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Η PREMIA ενισχυμένη με νέα κεφάλαια και διευρυμένη μετοχική βάση, θα επικεντρωθεί στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της και μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της να διαμορφώσει τις συνολικές επενδύσεις στο τέλος του έτους στα 650 εκατομμύρια ευρώ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την σύμβουλο και συντονιστή τοποθέτησης Optima bank για την καθοριστική συμβολή της στην τεράστια αυτή επιτυχία, την τοποθετούσα Παντελάκης Χρηματιστηριακή καθώς και την δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στην PREMIA για τη συνεχή αφοσίωσή τους στις αξίες και το όραμα της εταιρείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.