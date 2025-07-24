Η ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, διάκριση ως μία εκ των πιο βιώσιμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα από το QualityNet Foundation, με βάση την ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεών της στους τρεις πυλώνες του ESG, που αφορούν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην εταιρική διακυβέρνηση.

Όπως ανακοινώθηκε, για την ΟΛΠ Α.Ε., οι αρχές του ESG δεν αποτελούν μια αφηρημένη έννοια ή αποσπασματική πρακτική, αλλά δομικό στοιχείο του επιχειρησιακού της σχεδιασμού και ουσιαστικό πυλώνα του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού της μοντέλου.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τα πρότυπα του ESG, η εταιρεία, κατά το 2024, ανέλαβε καίριες πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει με συνέπεια ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, την προώθηση της συμπερίληψης και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η ΟΛΠ Α.Ε. λειτουργεί με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές χρηστής διοίκησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ανάδειξη της εταιρείας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, μεταξύ των πιο βιώσιμων επιχειρήσεων της χώρας.

Όπως επεσήμανε, η νέα αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη συνέπεια και τη δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. στην εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης που συνδυάζει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική μέριμνα και τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

Οι αρχές αυτές αποτελούν στέρεο θεμέλιο που διαμορφώνει τις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη πορεία αναβάθμισης του Λιμένος Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

