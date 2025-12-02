Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» που απονέμονται φέτος για 10η φορά από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός επιβράβευσης της υγιούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία. Στόχος του ΣΒΕ είναι να αναδεικνύει και να τιμά τις επιχειρήσεις που παράγουν πραγματική αξία για την Ελλάδα και διακρίνονται ιδίως για την παραγωγική αριστεία, την καινοτομία και την εξωστρέφειά τους.

Η 10η τελετή απονομής των Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο The Met στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, όπως επίσης κυβερνητικοί και αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη: «Η ελληνική βιομηχανία αποτελεί δύναμη προόδου. Σε μια εποχή όπου η μεταβλητότητα είναι ο κανόνας, οι επιχειρήσεις που παράγουν, εξελίσσονται και δημιουργούν ευκαιρίες είναι εκείνες που στηρίζουν την οικονομία, την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες. Με τα Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ, ο ΣΒΕ τιμά αυτή την προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ευθύνη — την επιχειρηματικότητα που επενδύει στο αύριο του τόπου μας».

Στο πλαίσιο της τελετής, θα απονεμηθούν βραβεία σε επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την αναπτυξιακή τους πορεία, την υιοθέτηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, την προσαρμογή του επιχειρηματικού τους μοντέλου στις σύγχρονες απαιτήσεις και τον ισχυρό εξωστρεφή προσανατολισμό τους.

Η επιλογή και αξιολόγηση των εταιρειών πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, στην οποία Πρόεδρος είναι ο Δρ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη οι Δρ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πρώην Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ) και η κυρία Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και Πρόεδρος της εταιρείας AKRITAS.

Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2025» πραγματοποιούνται με τη στήριξη Φορέων και Εταιρειών, σηματοδοτώντας τη δέσμευση του ΣΒΕ για την ισχυροποίηση της βιομηχανίας της χώρας, στο πλαίσιο της περιφερειακής σύγκλισης και ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Χρυσός Χορηγός:

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ

Αργυροί Χορηγοί:

AKRITAS ΑΕ,

MΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ,

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Χορηγοί:

DRAEGER HELLAS AE,

DROMEAS ΑΒΕΕΑ,

GRANT THORNTON AE,

JT INTERNATIONAL HELLAS ΑΕΒΕ,

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC AE,

OXFORD COMPANY ABEE

Με την υποστήριξη του ΣΚΑΪ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

Emakedonia.gr,

ΕΡΤ3 & Ρ.Σ. 102 FM,

Grtimes.gr,

KA Business.gr,

Το περιοδικό Καινοτομία και Ανάπτυξη,

Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής,

Makedonika nea.gr,

Rthess.gr & Ράδιο Θεσσαλονίκη,

Εφημερίδα Θεσσαλονίκη,

Thesstival.gr,

TV100 & FM100,

Typosthes.gr,

Voria.gr



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.