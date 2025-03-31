Eurobank: Συνολικά 900 προσλήψεις - Η νέα γενιά ξανά στο τραπεζικό σύστημα

«Τράπεζες στο κινητό», συναλλαγές σε δευτερόλεπτα, εργασίες που λύνονται σε λίγα λεπτά. Οι τράπεζες περνούν σε μια νέα εποχή, αφήνοντας πίσω τον «γκισέ» και δημιουργώντας υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους πελάτες του σήμερα και ειδικά τους νέους που έχουν μάθει ότι το κινητό τους αποτελεί το εργαλείο που λύνει κάθε πρόβλημα. Η σύγχρονη αυτή πραγματικότητα εξυπηρέτησης δημιουργεί και νέες ανάγκες στελέχωσης ειδικά με νέους επαγγελματίες που μπορούν να αντιληφθούν και εν τέλει να υποστηρίξουν την αναγκαία ψηφιακή μετάβαση. Εντούτοις, η δεκαετής κρίση που προηγήθηκε και το πάγωμα των προσλήψεων νέων ανθρώπων στον τραπεζικό τομέα, ώθησε τα νέα ταλέντα σε άλλους κλάδους. Πώς μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή την ώρα που το τραπεζικό σύστημα επιστρέφει στην κανονικότητα και οι ανάγκες, ειδικά στον ψηφιακό τομέα, γίνονται όλο και πιο ισχυρές; «Η Eurobank, αλλά μπορώ να πω και συνολικά οι τράπεζες που θέλουν να προσελκύσουν τους νέους εργαζόμενους, απαντάνε στη νέα αυτή πραγματικότητα προσπαθώντας να μιλήσουν τη γλώσσα των νέων, προσφέροντάς τους εργασιακές συνθήκες που συμπλέουν με τις ανάγκες του σήμερα: δίνοντας έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον, στους νέους τρόπους εργασίας, στην τηλεργασία, στις κτιριακές υποδομές, στην εκπαίδευση», σημειώνει η γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurobank, Νατάσσα Πασχάλη.

Ανανεωμένο εργασιακό μοντέλο - 900 νέες προσλήψεις

Η Eurobank, που έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια στην τεχνολογική και ψηφιακή της μετάβαση, αλλά και στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, «τρέχει» μία συστηματική στρατηγική προσλήψεων με έμφαση στη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό στόχος αφενός είναι η προσέλκυση νέου ταλέντου και αφετέρου η διατήρηση του υφιστάμενου έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους της ενεργά, προκειμένου να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με υψηλή ζήτηση ή να αναβαθμίσουν εκείνες που έχουν χτίσει μέχρι σήμερα, επισημαίνει επίσης η Ν. Πασχάλη.

Νατάσσα Πασχάλη

Μετά την πανδημία, η Τράπεζα εφαρμόζει ετήσια προγράμματα προσλήψεων με συστηματικότητα και αυξημένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Είναι ενδεικτικό ότι, συνολικά, τα τελευταία 3 χρόνια έχει προχωρήσει σε προσλήψεις περί των 600 εργαζομένων. Ενισχύοντας τη δυναμική αυτή, μόνο για το 2025 προγραμματίζει επιπλέον 300 νέες προσλήψεις, με στόχο ένας σημαντικός αριθμός προσλήψεων να καλυφθεί από νέες ηλικιακά γενιές εργαζομένων. Παρά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου ταλέντου που «τρέχει» η Eurobank, και της σημαντικής ανταπόκρισης που λαμβάνει, η εικόνα του τραπεζικού τομέα στα μάτια των νέων παραμένει «πληγωμένη» από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της προηγούμενης δεκαετίας, κάνοντας την προσέγγιση αυτή να «σκοντάφτει» στην έλλειψη εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος από τους νέους εργαζόμενους. Αναγνωρίζοντας τη συνθήκη αυτή, η Ν. Πασχάλη επισημαίνει πως «στόχος μας είναι να εγείρουμε εκ νέου το ενδιαφέρον των ταλαντούχων νέων για τον τραπεζικό τομέα, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια ο χώρος είχε συσχετιστεί έντονα με την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να πλήξει η φήμη του ως επιλογή και, κατά συνέπεια, είχε αρνητική επίδραση στους νέους υποψήφιους».

Επιδιώκοντας να έρθει πιο κοντά στους νέους υποψήφιους εργαζομένους η Τράπεζα τρέχει μία καμπάνια. Όπως σημειώνει η γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, με την καμπάνια «Η Eurobank αναζητά…», «πιστεύουμε ότι πρέπει να επανασυστήσουμε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τόσο την Τράπεζα όσο και το νέο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, που έχει δημιουργηθεί με επίκεντρο τον άνθρωπο». Επισημαίνει πως αυτό από μόνο του δεν αρκεί καθώς οι εργαζόμενοι της νέας γενιάς εξετάζουν σημαντικά τόσο το εργασιακό περιβάλλον, όσο και την κουλτούρα του οργανισμού με τον οποίο θα επιλέξουν να συνεργαστούν, θέτοντας ψηλά την ανάγκη για διαφανείς διαδικασίες και σεβασμό προς τον εργαζόμενο. «Έχουν μάθει ότι λειτουργούμε με διαφάνεια σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, έχουμε πολιτικές προσωπικού, μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους μας ισότιμα, υιοθετούμε σύγχρονα μοντέλα εργασίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε αξιόλογη και πολυεπίπεδη κοινωνική δράση», εξηγεί η Ν. Πασχάλη μεταφέροντας την εικόνα που λαμβάνει από τους νέους εργαζόμενους της Eurobank σημειώνοντας πως «όλα αυτά είναι στοιχεία που μας βοηθούν να διατηρούμε ένα προφίλ ανθρώπων που παραμένουν ικανοί να ανταπεξέρχονται σε κάθε νέα πρόκληση».

Παράλληλα, σημαντικό «όπλο» για την προσέλκυση νέων εργαζομένων αποτελεί και το «ψηφιακό εργοστάσιο» του Ομίλου Eurobank, το Eurobank Hub στη Νέα Ιωνία Αττικής. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα υποδομών και δεξιοτήτων που δίνει τη δυνατότητα σε νέους εργαζομένους να συνεργαστούν με εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της τεχνολογίας και με ένα εκτενές δίκτυο ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής, προσφέροντάς τους τεχνολογικά εργαλεία τελευταίας γενιάς.

Νέοι εργαζόμενοι για νέους πελάτες

«Το πλάνο μας για τα επόμενα χρόνια είναι να "μπολιάσουμε" όλους τους χώρους με νέους ανθρώπους, να συμβαδίζουμε με τις νέες γενιές πελατών. Για εμάς στόχος είναι όλες οι γενιές εργαζομένων να εκπροσωπούνται ισάξια, να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης», αναφέρει η γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurobank παρουσιάζοντας αναλυτικά το σχέδιο της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια που στοχεύει στην ηλικιακή ανανέωση όλων των μονάδων του οργανισμού. Ενδεικτικά, για το 2024 ο συνολικός αριθμός προσλήψεων ανήλθε σε 270 άτομα, με την ηλικιακή κατανομή να έχει ως εξής:

39% ηλικίας 21-30

40% ηλικίας 31-40

19% ηλικίας 41-50

2% ηλικίας 51+

Οι κύριες μονάδες στελέχωσης περιλαμβάνουν το δίκτυο καταστημάτων και τις μονάδες λιανικής τραπεζικής, το IT, το Corporate & Investment Banking (CIB), τον τομέα διαχείρισης κινδύνων (Risk), τις λειτουργίες (Operations), τον εσωτερικό έλεγχο (Audit) και την ψηφιακή τραπεζική.

