Η Κίνα ανακάλυψε πελώριο κοίτασμα πετρελαίου στη Νότια Σινική Θάλασσα

Η κινεζική πετρελαϊκή εταιρεία CNOOC εντόπισε κοίτασμα αργού πετρελαίου σε ανατολικό τομέα της Νότιας Σινικής Θάλασσας —με «αποδεδειγμένα» κοιτάσματα κάπου 100 εκατομμυρίων τόνων—, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κοίτασμα που εντοπίστηκε, το Huizhou 19-6, βρίσκεται κάπου 170 χιλιόμετρα ανοικτά της παραθαλάσσιας πόλης Σεντζέν.

Εξερευνητική γεώτρηση επέτρεψε να εξορύσσονται καθημερινά 413 βαρέλια πετρελαίου και 68.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα αποθέματα που περιέχει αποδεδειγμένα το κοίτασμα, με άλλα λόγια η ποσότητα υδρογονανθράκων που εκτιμάται πως θα εξορυχτεί με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα χάρη στις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, ξεπερνούν τους 100 εκατ. τόνους, πάντα σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Το υπέδαφος της Νότιας Σινικής Θάλασσας είναι γενικά αναξιοποίητο και διάφορες εξερευνήσεις δεν έχουν προχωρήσει εξαιτίας εδαφικών διεκδικήσεων, πάντως τα περισσότερα γνωστά κοιτάσματα βρίσκονται σε περιοχές η κυριαρχία των οποίων δεν αμφισβητείται, κατά την υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA) των ΗΠΑ.

Το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, ωστόσο διεκδικήσεις προβάλλουν επίσης οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, το Βιετνάμ, η Ινδονησία και το Μπρουνέι.





Πηγή: skai.gr

