Στρατηγική παγκόσμιας ανάπτυξης της Alaska Airlines με τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών Boeing στην ιστορία της

Η Alaska Airlines ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αγοράσει 110 νέα αεροσκάφη Boeing, τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία στην ιστορία του αερομεταφορέα, στο πλαίσιο ενός δυναμικού σχεδίου επέκτασης και εκσυγχρονισμού του στόλου.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σιάτλ έχει διεθνείς φιλοδοξίες με προγραμματισμένες πτήσεις προς Ρώμη και Λονδίνο. Η παραγγελία σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της στα διορθωτικά μέτρα της Boeing, στις βελτιώσεις ποιότητας και στις μελλοντικές επιδόσεις των αεροσκαφών - δύο χρόνια αφότου ένα από τα νέα της αεροσκάφη στα οποία έλειπαν οι βίδες κλειδιού ενός πώματος πόρτας «εκτοξεύτηκε» στα 16.000 πόδια.

Αυτό το περιστατικό προκάλεσε σοκ στον κλάδο της αεροπορίας, διαταράσσοντας τους προμηθευτές, τους αερομεταφορείς και τους επιβάτες. Η Alaska Airlines αναγκάστηκε να καθηλώσει τον στόλο των αεροσκαφών MAX 9 της μετά το περιστατικό.

Η παραγγελία αεροσκαφών περιλαμβάνει 105 αεροσκάφη 737 MAX 10 και πέντε 787-10 Dreamliner, μαζί με επιλογές για 35 επιπλέον MAX 10. Η εταιρεία δήλωσε ότι η παραγγελία θα βοηθήσει στην αύξηση του στόλου της από περίπου 413 αεροσκάφη σήμερα σε περισσότερα από 475 έως το 2030 και σε πάνω από 550 έως το 2035.

Οι μετοχές και των δύο εταιρειών αρχικά αυξήθηκαν μετά την είδηση, αλλά τελικά οι μετοχές της Alaska έκλεισαν με πτώση 2%, ενώ της Boeing έκλεισαν με πτώση 0,75%.

«Δημιουργούμε την τέταρτη παγκόσμια αεροπορική εταιρεία στη χώρα μας που θα ανταγωνιστεί τους Τρεις Μεγάλους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αλάσκας, Μπεν Μινικούτσι, σε εκδήλωση την Τετάρτη. «Θα ανταγωνιστούμε τους Τρεις Μεγάλους και θα κερδίσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο».

Η Αλάσκα έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της εποπτείας της ασφάλειας και της ποιότητας, αναπτύσσοντας τους δικούς της επιθεωρητές στις γραμμές παραγωγής της Boeing και θεσπίζοντας τριμηνιαίους ελέγχους. Ο Μινικούτσι δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι ο αερομεταφορέας έχει παρατηρήσει σταθερή πρόοδο στην Boeing και είναι βέβαιος ότι η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών παραδίδει αεροσκάφη κορυφαίας ποιότητας.

Τα φαρδιάς ατράκτου 787 Dreamliner (αεροσκάφη μεγάλης διατομής, που έχουν μεγαλύτερη διάμετρο και συνήθως δύο διαδρόμους στην καμπίνα) θα οδηγήσουν την Alaska Airlines στην επέκταση των διεθνών αγορών μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας, ενώ τα μεγαλύτερα στενής ατράκτου 737 MAX 10 θα ενισχύσουν τις εγχώριες δραστηριότητες και θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα αεροσκάφη, δήλωσε ο Μινικούτσι σε συνέντευξή του.

Ο Μινικούτσι δήλωσε ότι η συμφωνία στόλου εξασφαλίζει ένα βελτιωμένο πρόγραμμα παραδόσεων για την επόμενη δεκαετία και υποστηρίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας Airlines να γίνει ο τέταρτος παγκόσμιος αερομεταφορέας της χώρας.

Η Alaska ενσωματώνει τις δραστηριότητές της με την Hawaiian Airlines, την οποία αγόρασε για 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, διατηρώντας παράλληλα ξεχωριστή επωνυμία. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη τις δύο αεροπορικές εταιρείες με ένα ενιαίο πιστοποιητικό λειτουργίας, δήλωσε ο Μινικούτσι.

Η εταιρεία αναμένει να ενοποιήσει τα συστήματα εξυπηρέτησης επιβατών για τις δύο αεροπορικές εταιρείες μέχρι τα τέλη Απριλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο οικονομικός διευθυντής Σέιν Τάκετ.

Η εταιρεία θέλει να εξασφαλίσει κοινές συνδικαλιστικές συμβάσεις με καθεμία από τις κύριες ομάδες εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων, του πληρώματος καμπίνας και των εργαζομένων συντήρησης, είπε. «Όλοι θα μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος επιθυμούν», δίνοντας στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το προσωπικό, καθώς επεκτείνεται.

«Έτσι, μπορούμε να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα», δήλωσε ο Τάκετ, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι αυτές οι συμφωνίες θα μπορέσουν να επιτευχθούν φέτος.

Η νέα παραγγελία της Boeing παρέχει την χωρητικότητα, την εμβέλεια και τα οικονομικά στοιχεία ανά μονάδα κόστους για την ενσωμάτωση δικτύων, την προσθήκη εγχώριων συχνοτήτων και την έναρξη νέων υπηρεσιών μεγάλων αποστάσεων.

Η Alaska Airlines εξετάζει 52 υπάρχουσες επιλογές για αεροπλάνα MAX 10 και υποβάλλει παραγγελίες για 53 νέα αεροπλάνα. Ο Μινικούτσι εξέφρασε την πεποίθηση ότι το MAX 10 θα λάβει πιστοποίηση. Εάν η πιστοποίηση καθυστερήσει ξανά έξι μήνες ή περισσότερο, «θα καθίσουμε με την Boeing και πιθανότατα θα καταλήξουμε να αλλάξουμε μερικά από τα 10 σε μια παραλλαγή (MAX) 9 ή 8», δήλωσε ο Τάκετ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα πέντε επιπλέον Boeing 787 θα της επιτρέψουν να πετάει σε τουλάχιστον 12 διεθνείς προορισμούς μεγάλων αποστάσεων από το Σιάτλ έως το 2030.

Η Boeing εργάζεται για τη σταθεροποίηση του προγράμματος 737 MAX μετά από χρόνια καθυστερήσεων στην πιστοποίηση και αυξημένης εποπτείας. Τον Οκτώβριο του 2025, η FAA έδωσε στην Boeing την άδεια να αυξήσει την παραγωγή των 737 MAX σε 42 αεροσκάφη ανά μήνα, χαλαρώνοντας το όριο των 38 αεροσκαφών ανά μήνα που είχε επιβληθεί μετά το περιστατικό με την τάπα της πόρτας.

Η κατασκευάστρια αεροσκαφών εξακολουθεί να επιδιώκει την έγκριση της FAA για τα MAX 7 και MAX 10, με τα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης να μετατίθενται στο 2026 εν μέσω ενός ανεπίλυτου ζητήματος σχεδιασμού του κινητήρα κατά του πάγου.

Πηγή: skai.gr

