Ο ιστότοπος κρατήσεων καταλυμάτων Booking.com ανακοίνωσε πως παραβιάστηκαν τα δεδομένα του και χάκερς απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών.

Η πλατφόρμα ανέφερε ότι «εντόπισε κάποια ύποπτη δραστηριότητα, κατά την οποία μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κρατήσεων των επισκεπτών μας».

«Μόλις εντοπίσαμε τη δραστηριότητα, λάβαμε μέτρα για να περιορίσουμε το πρόβλημα», σημειώνεται στην ανακοίνωσε. «Έχουμε αλλάξει τον κωδικό PIN για αυτές τις κρατήσεις και έχουμε ενημερώσει τους επισκέπτες μας», τονίζει.

Η εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, διαθέτει περισσότερα από 30 εκατομμύρια καταλύματα σε όλο τον κόσμο και δηλώνει ότι φέρνει σε επαφή «εκατομμύρια ταξιδιώτες» με εμπειρίες, μεταφορές και καταλύματα.

Η Booking.com αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αριθμό των ατόμων που επηρεάστηκαν από την παραβίαση. Εκπρόσωπος της εταιρείας πάντως ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τον Guardian, πως «δεν υπήρξε πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία».

Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε η εταιρεία στους πελάτες που επηρεάστηκαν, αναφερόταν ότι οι χάκερς ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε «ορισμένες πληροφορίες» που σχετίζονταν με προηγούμενη κράτηση που είχε πραγματοποιήσει ο πελάτης.

«Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνάς μας, οι πληροφορίες στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία κράτησης, καθώς και ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου που σχετίζονται με την κράτηση, αλλά και οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να έχετε κοινοποιήσει στο κατάλυμα», ανέφερε η εταιρεία.

Η Booking έχει δεχτεί σειρά από κυβερνοεπιθέσεις, με απατεώνες να ζητούν από πελάτες στοιχεία πληρωμής για επαλήθευση των κρατήσεων και να τους χρεώνουν μεγάλα ποσά.

Πηγή: skai.gr

