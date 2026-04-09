Διάκριση για τη FAIR Consulting στα Greek Risk Management Awards 

Δυο διακρίσεις απέσπασε η FAIR Consulting στα πρώτα ελληνικά βραβεία για τη Διαχείριση Κινδύνου από το Hellenic Association of Risk Managers (H.A.RI.MA).

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κέρδισε το χρυσό και αργυρό βραβείο στις κατηγορίες «Best – Loss adjuster of the year» και «Best Risk Team – Consulting Sector» αντίστοιχα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι σημαντικές αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για παροχή ανεξάρτητων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με στόχο τη γρήγορη και δίκαιη επίλυση σύνθετων υποθέσεων. Είναι η πιο πρόσφατη αναγνώριση της εμπειρίας, της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης που προσφέρει η FAIR Consulting και έρχεται σε σειρά αναγνωρίσεων από εκατοντάδες πελάτες που έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της ήδη από την ίδρυσή της το 2008.

«Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ θερμά την αφοσιωμένη ομάδα μας όπου με τη συνεργασία μας έχουμε καταφέρει να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας», δήλωσε κατά την απονομή ο Απόστολος Βουλόγκας, συνιδρυτής και εταίρος της FAIR Consulting.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι σε αυτά τα βραβεία ορόσημο, η ανάδειξη της FAIR Consulting υπογραμμίζει τη δυναμική συμβολή των υπηρεσιών εκτίμησης, συμβουλευτικής και διαπραγμάτευσης που παρέχει στους πελάτες της ως στρατηγικός σύμβουλος. Όπως σημείωσε και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και πρώην πρόεδρος της FERMA (Federation of European Risk Management Associations), η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μια ανθεκτική και ανταγωνιστική αγορά. Πλέον, η εικόνα του επαγγέλματος και η κουλτούρα πρόληψης κινδύνου είναι ενισχυμένη και ισάξια απέναντι στα διεθνή πρότυπα. Έτσι, στα Greek Risk Management Awards 2026 εκπροσωπήθηκαν τα καλύτερα και ισχυρότερα δείγματα του κλάδου – όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΣΤΑΣΥ, η METLEN, η ERGO, η Alpha Bank, η Cosmote και πολλές άλλες.

Οι διακρίσεις δεν είναι διόλου συμβολικές, αλλά δίνουν πραγματική αξία στην καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών της FAIR Consulting. «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αλλά η διάκριση αυτή μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο για να εξελισσόμαστε στο μέλλον», ανέφερε επίσης ο κ. Βουλόγκας.





Πηγή: skai.gr

