Στο 1,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Παπουτσάνης το α' τρίμηνο του 2026 έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, μειωμένα κατά 6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, μειωμένα κατά 10%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 16,5 εκατ. ευρώ (έναντι 16,7 εκατ. ευρώ πωλήσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2025), παραμένοντας κοντά στα περσινά επίπεδα με οριακή μείωση κατά 1%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 33,5% έναντι 34,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα (διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης) παρέμειναν σταθερά.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 21% σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο 2025, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 46% το Α’ τρίμηνο του 2026, ενώ και οι κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 8% την ίδια περίοδο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 19% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα (-3%), με τη μεταβολή να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε διαφορετικό χρονισμό παραγγελιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν μείωση 3% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2025, τάση που αναμένεται να αναστραφεί στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς συνδέεται με τη σταδιακή ένταξη των πελατών σε νέα κωδικολόγια και το χρονισμό της πλήρους υλοποίησης των αλλαγών αυτών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 12%, προερχόμενη κυρίως από το προϊοντικό μείγμα των πωληθέντων σαπωνομαζών, ενώ υπάρχει θετική δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το σύνολο του 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης διατηρεί τις εκτιμήσεις της, προσβλέποντας σε διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, με την επίτευξη των στόχων να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, βασιζόμενη σε:

νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων,

συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και

τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις θα διαμορφωθούν, μεταξύ άλλων, και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίζονται. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών και των πρώτων υλών, ενώ ενδέχεται, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, να υπάρξουν επιπτώσεις στην επάρκεια πρώτων υλών, την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την συνολική ζήτηση και τον τουρισμό. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει ήδη ενεργοποιήσει στοχευμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων. Προς τον στόχο του μετριασμού των επιπτώσεων σε περιπτώσεις έντονων διακυμάνσεων στις αγορές, η Εταιρεία:

ως συνήθη πρακτική, έχει συνάψει μεσοπρόθεσμες συμβάσεις για μέρος των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας

Τηρεί συμφωνίες με πελάτες στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών που επιτρέπουν την μετακύλιση μεταβολής των τιμών υλών

Αναλυτικά ανά πυλώνα δραστηριότητας:

Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας με νέα προϊόντα. Επιπλέον ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων για το 2026.

Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2025, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η αστάθεια στην Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσει τις αρχικά θετικές προβλέψεις για τον εγχώριο τουρισμό. Εξακολουθούμε να χτίζουμε δυναμικά τις μακροχρόνιες υπάρχουσες συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες στο εξωτερικό, ενώ έχουν μπει ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων σε νέες αγορές.

Τέλος, οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγουμε για τους πελάτες αυτούς, αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.

