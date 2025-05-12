Οι διεκδικητές της προεδρίας στη Νότια Κορέα ξεκίνησαν σήμερα την προεκλογική τους εκστρατεία με τη δέσμευση να ενώσουν μια βαθιά πολωμένη κοινωνία και να ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη προχωρώντας ταυτόχρονα σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας θα πραγματοποιήσει πρόωρες προεδρικές εκλογές στις 3 Ιουνίου για να εκλέξει τον διάδοχο του Γιουν Σουκ-γέολ έπειτα από την καθαίρεσή του μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στην οποία προχώρησε η οποία βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση.

Περιστοιχισμένος από πολυάριθμους υποστηρικτές του ντυμένους στα μπλε το φαβορί για την προεδρία, ο Λι Τζάε-μιουνγκ του φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος πραγματοποίησε την προεκλογική του συγκέντρωση στο κέντρο της πρωτεύουσας Σεούλ.

Κάποιοι υποστηρικτές του χόρευαν υπό τους ήχους των τραγουδιών της προεκλογικής εκστρατείας ενώ άλλοι φώναζαν "Λι Τζάε-μιουνγκ, Πρόεδρος!".

"Θα συμμετάσχετε στο ταξίδι για μια νέα αρχή, ένα νέο μονοπάτι προς την ελπίδα;", ρώτησε ο Λι το πλήθος αλλάζοντας πάνω στη σκηνή τα παπούτσια του για να βάλει αθλητικά θέλοντας έτσι να δείξει πόσο σκληρά εργάζεται στη διάρκεια του προεκλογικού του αγώνα.

Ο Λι, ο οποίος έχασε στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές από τον Γιουν, διαθέτει τώρα τη λαϊκή στήριξη αφότου επέζησε επίθεσης με μαχαίρι, αντιτάχθηκε στην κήρυξη στρατιωτικού νόμου και προσέβαλε τις ποινικές κατηγορίες εις βάρος του που απειλούσαν να τον αποκλείσουν από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές.

Οι συνεχιζόμενες δίκες εις βάρος του για θέματα που ποικίλλουν από δωροδοκία έως κατηγορίες που συνδέονται κυρίως με ένα σκάνδαλο με ακίνητα ύψους ενός δισεκ. δολαρίων έχουν αναβληθεί για μετά τις εκλογές.

Ο Λι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο εξαιτίας των απειλών για την ασφάλειά του, δεσμεύτηκε να είναι ο ηγέτης της ενότητας και να αντέξει την εμπορική κρίση που έχει πυροδοτηθεί από τους εμπορικούς δασμούς τους οποίους επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι βασικές προτάσεις του κόμματός του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της οικονομίας με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και την βιομηχανία της K-pop μουσικής.

Αν εκλεγεί ο Λι θα επιδιώξει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, ενώ θα επεκτείνει και την διπλωματική σφαίρα της χώρας του στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματός του.

Από την πλευρά του, ο Κιμ Μουν-σου, ο συντηρητικός αντίπαλος του Λι, ξεκίνησε την εκστρατεία του από μια αγορά της Σεούλ, τρώγοντας κορεατική σούπα με λουκάνικο παρέα με τους εμπόρους και δεσμευόμενος να αναζωογωνήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην επιβραδυνόμενη οικονομία.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας έχει γίνει επισήμως ο προεδρικός υποψήφιος του μεγαλύτερου δεξιού Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας.

Χθες Κυριακή ο Γιουν στήριξε δημοσίως τον Κιμ. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις αποτελούν τις βασικές προτάσεις του Κιμ. Αν εκλεγεί, έχει προτείνει την άμεση διεξαγωγή συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ για τη διαπραγμάτευση των δασμών.

Ο Κιμ είπε ότι θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συμμαχίας ασφαλείας με τις ΗΠΑ, αλλά και ότι θα επιδιώξει έναν δρόμο για τον πιθανό πυρηνικό εξοπλισμό της χώρας εξασφαλίζοντας το δικαίωμα επανεπεξεργασίας πυρηνικού καυσίμου, ένα σημαντικό βήμα προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

