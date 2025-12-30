Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια της Eurostar στη σήραγγα της Μάγχης λόγω των τεχνικών προβλημάτων που οδήγησαν νωρίτερα στην αναστολή τους.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Eurostar στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννη Χανιωτάκη, «μετά την αναστολή των δρομολογίων λόγω προβλημάτων στην παροχή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης και ενός ελαττωματικού τρένου LeShuttle, τα δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο θα συνεχιστούν απόψε περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα - 20:00 ώρα Ελλάδος) μετά το μερικό άνοιγμα της σήραγγας της Μάγχης».

Ο εκπρόσωπος της Eurostat πρόσθεσε ωστόσο ότι «θα συνεχίσουν να σημειώνονται καθυστερήσεις και μεγαλύτεροι χρόνοι ταξιδιού από το συνηθισμένο απόψε, καθώς τα προβλήματα στην παροχή ρεύματος εξακολουθούν να υπάρχουν, μόνο μία γραμμή είναι διαθέσιμη για την κυκλοφορία των τρένων».

«Επομένως», όπως τόνισε, «συνεχίζουμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να αλλάξουν δωρεάν το ταξίδι τους για άλλη ημέρα, εάν είναι δυνατόν. Συμβουλεύουμε επίσης τους πελάτες μας να μην προσέρχονται στους σταθμούς μας εάν τα τρένα τους έχουν ήδη ακυρωθεί», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος της Eurostar ανέφερε: «Αν και ήταν εκτός του ελέγχου μας, ζητούμε συγγνώμη για τη σημερινή αναστάτωση και θα συνεχίσουμε να κρατάμε τους πελάτες ενήμερους για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και να τους υποστηρίζουμε με τον επαναπρογραμματισμό των κρατήσεών τους».

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας).

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.





