Η ευρωπαϊκή Airbus εγκαινίασε στις 22 Οκτωβρίου τη νέα Γραμμή Τελικής Συναρμολόγησης (FAL) της οικογένειας αεροσκαφών A320 στην πόλη Τιεντσίν της βόρειας Κίνας.

Πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή συναρμολόγησης αυτού του τύπου αεροσκαφών τόσο στην Κίνα, όσο και σε ολόκληρη την Ασία.

Η νέα εγκατάσταση βιομηχανικής παραγωγής θα διπλασιάσει την ικανότητα τελικής συναρμολόγησης αεροσκαφών Α320 στην Κίνα, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της Airbus στην αναπτυξιακή δυναμική του κινεζικού τομέα της πολιτικής αεροπορίας, στην ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στο ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα.

Μέσω της FAL, τα αεροσκάφη Α320 θα συναρμολογούνται από μεγάλα εξαρτήματα, όπως τα τμήματα της ατράκτου και οι πτέρυγες, θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία βαφής, αλλά και τα τεστ τελικών δοκιμών ασφαλούς πτητικής λειτουργίας και θα παραδίδονται σε πελάτες της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας τόσο στην Κίνα, όσο και εκτός αυτής, δήλωσε ο Γκιγιόμ Φορί εκτελεστικός διευθυντής της Airbus.

Την περίοδο αυτή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την τελική συναρμολόγηση του πρώτου αεροσκάφους.

“Καλωσορίζουμε τη δεύτερη γραμμή συναρμολόγησης της Τιεντσίν στο παγκόσμιο σύστημα της παραγωγής μας, καθώς αυτή, μας παρέχει την απαραίτητη ευελιξία, αλλά και την ικανότητα υλοποίησης του σχεδίου μας για την επίτευξη μηνιαίας συναρμολόγησης 75 αεροσκαφών της οικογένειας A320 το 2027”, δήλωσε ο Φορί στην τελετή των εγκαινίων παρουσιάζοντας το πλάνο βιομηχανικής παραγωγής της Airbus για την κινεζική αγορά αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.