Σήμερα οι υπογραφές με Chevron -Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπογράφηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης για τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων.

Η υπογραφή έγινε μόλις 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιρειών και λιγότερο από ένα χρόνο από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιτυγχάνοντας ρεκόρ επιτάχυνσης διαδικασιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε την ανάγκη έρευνας των ελληνικών κοιτασμάτων με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό.

Υδρογονάνθρακες και συμβάσεις παραχώρησης βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής εξέλιξης, καθώς υπογράφονται επισήμως οι συμβάσεις για τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Τις περιοχές αυτές αναλαμβάνει η Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

Η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιείται 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες, γεγονός που οδήγησε στη διαγωνιστική διαδικασία. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Απριλίου 2025, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί σε χρόνο-ρεκόρ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσαν, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, βασικούς παράγοντες για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Σε πρόσφατο ενεργειακό συνέδριο, ο υπουργός τόνισε ότι “ήρθε η ώρα για την πατρίδα μας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό αλλά με σχέδιο, να ερευνήσει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα μας”.

Πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι τέσσερις περιοχές που παραχωρούνται έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του έτους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, καθώς πρόσφατα εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από μεγάλη εταιρεία του κλάδου σεισμικών ερευνών.

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, εφόσον εντοπιστούν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν ξεκινήσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, όπου δραστηριοποιούνται η αμερικανική ExxonMobil, η Energean και η Helleniq Energy. Το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η ExxonMobil μαζί με την Helleniq Energy διαθέτουν δικαιώματα έρευνας σε δύο ακόμη μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και η μελλοντική παραγωγή υδρογονανθράκων εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο, το 40% της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.