Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τον Ιανουάριο 2026 στον Πειραιά άνοιξαν 292 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν μόλις 61, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την τοπική οικονομία.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, αναγνώρισε το θετικό ισοζύγιο της επιχειρηματικότητας, αλλά τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης από τους αρμόδιους φορείς.

Παρά τις ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, οι επαγγελματίες στον Πειραιά αναμένουν μέτρα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Σημαντικά ενθαρρυντικά μηνύματα για την πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον Πειραιά στέλνει ο πρώτος μήνας του 2026, καθώς οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων υπερκέρασαν κατά πολύ τα «λουκέτα».

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο άνοιξαν 292 νέες επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν μόλις 61, στοιχείο που καλλιεργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της τοπικής οικονομίας.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σε τοποθέτηση του στην Real News αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπογράμμισε ότι, παρά το θετικό ισοζύγιο - και με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα - οι επαγγελματίες αναμένουν το επόμενο διάστημα ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης.

Ο ίδιος προσθέτει ότι αν και ορισμένα μέτρα απαιτούν πόρους για να υλοποιηθούν, ωστόσο, υπάρχουν παρεμβάσεις που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα της κυβερνητικής ατζέντας.

Αναφέρει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν, στην πλειονότητά τους, να αντέξουν διαδοχικές και πολυεπίπεδες κρίσεις: την οικονομική, την υγειονομική, την ενεργειακή, αλλά και τις γεωπολιτικές αναταράξεις με ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Επέδειξαν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αποφασιστικότητα. Σήμερα, όμως, σημειώνει ο κ. Κορκίδης, καλούνται να διαχειριστούν τις πληθωριστικές πιέσεις και την αποδυναμωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα σε ανελαστικές δαπάνες, όπως η στέγαση, η ενέργεια και τα βασικά αγαθά.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος, προτείνει μια ρεαλιστική δέσμη μέτρων με πυρήνα τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

* Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, με έμφαση στη μετάβαση από την απλή επιβίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

* Η στήριξη του ψηφιακού και παραγωγικού μετασχηματισμού, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, των δεδομένων και της καινοτομίας.

* Η προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω οργανωμένων δράσεων και συνεργασιών.

* Η ουσιαστική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών πόρων, με πρακτική καθοδήγηση προς τα μέλη.

* Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας αντί του κατακερματισμού.

* Η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου ναυπήγησης ελληνικών πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία.

* Η ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου ως σύγχρονου θεσμικού εταίρου που συνδιαμορφώνει λύσεις.

«Πρόκειται κυρίως για παρεμβάσεις που απαιτούν συλλογική δράση, συνέργειες και συστηματική δουλειά, περισσότερο παρά σημαντικά δημοσιονομικά κονδύλια» αναφέρει ο κ. Κορκίδης προσθέτοντας ότι, «ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία τους παραμένει η πολιτική και οικονομική σταθερότητα».

Τέλος, τονίζει ότι το 2026 αποτελεί κρίσιμη χρονιά τόσο για την οικονομία όσο και για το πολιτικό περιβάλλον.

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων των καταναλωτών θα λειτουργήσει διττά: θα ενισχύσει τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στην αγοραστική κίνηση, στηρίζοντας έμπρακτα την αγορά» καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.