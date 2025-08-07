Η Siemens σημείωσε αύξηση των καθαρών κερδών τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, και ανέφερε ότι σημείωσε ισχυρά αποτελέσματα σε μια ασταθή παγκόσμια αγορά, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο γερμανικός βιομηχανικός κολοσσός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,05 δισ. ευρώ (2,39 δισ. δολάρια) από 1,98 δισ. ευρώ την περσινή περίοδο, σε έσοδα που αυξήθηκαν κατά 5%, σε συγκρίσιμη βάση στα 19,38 δισ. ευρώ.

Η ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα συνεχίζουν να αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης της Siemens, ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα στοιχεία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών για καθαρά κέρδη 1,80 δισ. ευρώ και έσοδα 19,24 δισ. ευρώ.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 28%, στα 24,72 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη από τις βιομηχανικές δραστηριότητες μειώθηκαν στα 2,82 δισ. ευρώ από 3,03 δισ. ευρώ.

Για το οικονομικό έτος 2025, η εταιρεία υποστήριξε τις προβλέψεις της, συνεχίζοντας να στοχεύει σε αύξηση των εσόδων σε συγκρίσιμη βάση μεταξύ 3% και 7%, όπως ανακοίνωσε.

