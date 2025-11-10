Την έντονη αντίδραση του Επιμελητήριου Κυκλάδων και του Δήμου Θήρας προκάλεσε η ανακοίνωση του επενδυτικού σχεδίου της Royal Caribbean για ένα μεγάλης έκτασης beach club στη Σαντορίνη, το οποία θα λειτουργεί αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα για πελάτες της εταιρείας κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Royal Beach Club Santorini βρίσκεται στην περιοχή Βλυχάδα, κατά μήκος της νότιας ακτής της Σαντορίνης και αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2026 για να υποδεχτεί τους πελάτες της Royal Caribbean και της Celebrity Cruises.

Το υπάρχον beach club στο χώρο θα ανακαινιστεί και θα επανασχεδιαστεί ως Royal Beach Club Santorini, με αναβαθμισμένες παροχές που «έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο και να ενσωματώνουν βιώσιμα υλικά», όπως τονίζει η εταιρία.

Επίσης, «η ανακαίνιση θα ακολουθεί αυστηρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα και θα πληροί ή και θα υπερβαίνει όλες τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις».

Το Βeach Club θα αποτελεί μέρος της «Απόλυτης Ημέρας στη Σαντορίνη», η οποία θα περιλαμβάνει μια ημέρα εξερεύνησης των μοναδικών θησαυρών του νησιού – από τα λευκά σπίτια και τους γαλάζιους τρούλους των εκκλησιών στην Οία, μέχρι τις βόλτες στα καταστήματα, τα καφέ και τις γκαλερί των Φηρών. « Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτές τις ονειρικές εμπειρίες, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μεσογειακή ατμόσφαιρα που προσφέρει το Beach Club» αναφέρει η εταιρία

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων δηλώνει κάθετα αντίθετο στο μοντέλο κρουαζιέρας τύπου Καραϊβικής με γιγάντιες εγκαταστάσεις «all-inclucive» αποκλειστικά για τους πελάτες της εταιρίας, υποστηρίζοντας ότι πλήττεται η φυσική ομορφιά και η βιωσιμότητα του τόπου.

Ο Δήμος Θήρας, με επίσημη ανακοίνωσή του, εκφράζει την κάθετη διαφωνία του απέναντι «σε οποιοδήποτε σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ιδιωτικής ή κλειστής τουριστικής ζώνης στη Σαντορίνη, αποκλειστικά για τους επισκέπτες εταιρειών κρουαζιέρας».

«Η Σαντορίνη αποτελεί δημόσιο και ζωντανό τόπο, ο οποίος δεν μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτικό προορισμό για λίγους. Η εγκαθίδρυση "ιδιωτικού χωριού" ή περιοχών με αποκλειστική πρόσβαση πλήττει την τοπική οικονομία, δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες και αλλοιώνει τον πολιτιστικό κοινωνικό και οικονομικό ιστό του νησιού» αναφέρεται στην ανακοίνωση .

Από την πλευρά της, η εταιρία αναφέρει ότι δεσμεύεται να προστατεύσει τον χαρακτήρα της Σαντορίνης και να υποστηρίξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με «μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της ροής των επισκεπτών κρουαζιέρας, μειώνοντας τον υπερπληθυσμό και μετριάζοντας την πίεση στις τοπικές υποδομές, βοηθώντας παράλληλα τους κατοίκους να διατηρήσουν τα προς το ζην», αφού ανακοίνωσε ότι για τη λειτουργία του θα προσλάβει ντόπιους.

Τέλος, όπως αναφέρει η εταιρία, «η στρατηγική αυτή τοποθέτηση θα φέρει επίσης νέες οικονομικές ευκαιρίες στο νότιο τμήμα, καθώς οι επισκέπτες θα εναλλάσσονται μεταξύ του beach club και άλλων δημοφιλών τοποθεσιών.



