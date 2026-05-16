Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ ανακοίνωσαν την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού-προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες είχαν εκφράσει την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

Για τη Διαμαντής Μασούτης, αυτή η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

