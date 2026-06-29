Σαλακάς (Alpha Bank): Οι εξαγωγές και συγχωνεύσεις καταλύτης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Τον κρίσιμο ρόλο των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&As) ως καταλύτη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο κ. Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel της Alpha Bank, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Money Review M&A Summit.

Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται σήμερα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας φτάσει στα προ κρίσης επίπεδα για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Ωστόσο, καθώς οι υπόλοιπες οικονομίες στην ΕΕ έχουν προχωρήσει, η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απαιτεί συνέχιση της προσπάθειας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται προσέλκυση ξένων επενδύσεων και περαιτέρω ενοποίηση στην ελληνική αγορά, καθώς με περιορισμένες εξαιρέσεις, οι ελληνικές εταιρείες εξακολουθούν να μην έχουν το οικονομικό μέγεθος για να αναλάβουν το ρόλο του «εθνικού πρωταθλητή» αλλά και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Καθοριστική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανάπτυξης, σύμφωνα με τον κ. Σαλακά, είναι η ύπαρξη ισχυρών και ανθεκτικών τραπεζών. «Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, πρέπει να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, αλλά και να επιδιώξουμε περαιτέρω ενοποίηση στην ελληνική αγορά για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη κλίμακα για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ισχυρές και ανθεκτικές τράπεζες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τριπλός ρόλος της Alpha Bank

Σε αυτό το περιβάλλον, η Alpha Bank διαδραματίζει πρωταγωνιστικό τριπλό ρόλο στην έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων:

Ως φορέας προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment), η Alpha Bank κατάφερε να προσελκύσει την επένδυση της UniCredit τo 2023, έναν από τους

μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρώπη, η οποία έχει πλέον φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ. Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Τράπεζα και οι πελάτες της αποκτούν πρόσβαση σε μία από τις κορυφαίες τραπεζικές πλατφόρμες της Ευρώπης, σε πάνω από 13 αγορές όπου δραστηριοποιείται η UniCredit.

Ως φορέας ενοποίησης της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (market consolidator) μέσα από στοχευμένες εξαγορές και συνεργασίες τα τελευταία δύο χρόνια (FlexFin, Axia, AstroBank, Alpha Trust, Ασφαλιστικές Κύπρου, κ.α.), που ενισχύουν τις υφιστάμενες ομάδες της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου Ομίλου τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών στη ΝΑ Ευρώπη και

Ως χρηματοδότης και σύμβουλος σύνθετων συναλλαγών και έργων μεγάλης κλίμακας, με ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και πρόσβαση στις αγορές. Πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του ΔΕΔΔΗΕ από την Macquarie ή της Bally από την Intralot, καθώς και μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής στην Ελλάδα, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού και του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, καθώς και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Τέλος, ο κ. Σαλακάς έκλεισε την τοποθέτησή του με μία αυστηρή διαπίστωση: «Σε έναν κόσμο όπου κάθε χώρα ανταγωνίζεται για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων, η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει τη μάχη με αστάθεια και καθυστέρηση. Χρειάζεται σταθερό φορολογικό και νομικό πλαίσιο, ισχυρό ιστορικό στην υλοποίηση μεγάλων έργων και τράπεζες ικανές να τα χρηματοδοτήσουν. Αυτά δεν είναι προθέσεις καλής θέλησης, είναι οι απαραίτητη όροι που θέτει η ίδια η αγορά, τους οποίους πρέπει να διαφυλάξουμε», κατέληξε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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