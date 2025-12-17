Η εταιρεία Dreamland Experience, που ειδικεύεται στη δημιουργία και λειτουργία θεματικών–εκπαιδευτικών πάρκων, ανακοίνωσε την υπογραφή μακροχρόνιας μίσθωσης χώρου 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο Village shopping & more στου Ρέντη.

Το εμπορικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα έχει πρόσφατα αγοραστεί από την εταιρεία Renti to Go, μια δυναμική κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η Premia Properties, η οικογένεια Αντετοκούνμπο και άλλοι σημαντικοί επενδυτές.

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της Dreamland Experience, η οποία, μετά τη μεγάλη επιτυχία του “Chocolate & Ice Cream Experience” – που εξακολουθεί να λειτουργεί στο The Hellinikon Experience – προχωρά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων, καινοτόμων θεματικών–εκπαιδευτικών πάρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στόχος της εταιρείας, όπως αναφέρει, είναι να εξελιχθεί σε ηγέτη του κλάδου των θεματικών και εκπαιδευτικών εμπειριών, προσφέροντας χώρους που συνδυάζουν διασκέδαση, εκπαίδευση και πολιτισμό για μικρούς και μεγάλους.

Η εγκατάσταση της Dreamland Experience στο ανανεωμένο Village shopping & more… έρχεται σε απόλυτη αρμονία με το όραμα της νέας ιδιοκτησίας για τη μετατροπή του πολυχώρου σε έναν προορισμό ολοκληρωμένης ψυχαγωγίας και μάθησης, που θα συνδυάζει την αγορά, τη γνώση και την εμπειρία, καταλήγει η ανακοίνωση.

