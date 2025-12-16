Η Warner Bros. Discovery ετοιμάζεται να ζητήσει από τους μετόχους της να απορρίψουν την τελευταία προσφορά της Paramount για εξαγορά της εταιρείας ακόμη και την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που έχουν γνώση του ζητήματος και σχεδιάζει να τους προτείνει να υποστηρίξουν την υπάρχουσα συμφωνία με τη Netflix.

Η εξέλιξη αυτή θα ανάγκαζε την Paramount και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντέιβιντ Έλισον, να αποφασίσουν αν θα βελτιώσουν την προσφορά τους.

Οι μετοχές της Warner διαπραγματεύονται κοντά στα 30 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν από την Paramount να αυξήσει την προσφορά της. Το Netflix είχε συμφωνήσει να καταβάλει 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών, για τα στούντιο της Warner και την πλατφόρμα streaming HBO Max, ενώ η Paramount είχε προσφέρει 30 δολάρια σε μετρητά ανά μετοχή για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount λήγει στις 8 Ιανουαρίου, οπότε η εταιρεία θα μπορούσε να περιμένει έως τότε για να αποφασίσει αν θα παρουσιάσει μια βελτιωμένη προσφορά.

Η Affinity του Τζάρεντ Κούσνερ αποσύρθηκε από τη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros

Εν τω μεταξύ, η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ αποσύρθηκε από τη μάχη για την εξαγορά της Warner Bros Discovery WBD.O, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.