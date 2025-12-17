Όμιλος Λάμψα: Σταθερή πορεία και νέες επενδύσεις

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η επένδυση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΛΑΜΨΑ για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Elatos Resort και Spa στον Παρνασσό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης και λειτουργίας πριν τα τέλη του 2027.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης, η Χλόη Λασκαρίδη, Εκτελεστική Πρόεδρος ΔΣ του Ομίλου Λάμψα, στόχος είναι η δημιουργία ενός wellness mountain resort πολυτελείας, ξεχωριστών ποιοτικών προδιαγραφών, 12μηνης λειτουργίας.

Η ΛΑΜΨΑ έχει προχωρήσει μέσω της 100% θυγατρικής της ΕΛΑΤΟΣ Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από τον Απρίλιο του 2022 στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Elatos Resort & Health Club στη Φωκίδα. Στο πλαίσιο αυτής της μίσθωσης η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο Accor για την ανάληψη της διαχείρισης του ξενοδοχείου, με την εμπορική επωνυμία Emblems Collection. Η σύμβαση έχει διάρκεια 25 ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ξενοδοχείου και περιλαμβάνει βασική αμοιβή διαχείρισης επί των εσόδων και αμοιβή επίτευξης στόχων.

Την ίδια ώρα, οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες για το συγκρότημα του Voria στο Μαρούσι, έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Οι συζητήσεις για την επιλογή του Hotel Operator βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards και θα αναβαθμίζει συνολικά το VORIA ως προορισμό.

Αναφορικά με το ακίνητο στην οδό Κριεζώτου, όπως σημειώθηκε, βάσει του σχετικού διαγωνισμού του ΕΦΚΑ, έχει ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης όπως προβλεπόταν από τους όρους του διαγωνισμού, για τη δημιουργία υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ και 780.000 ευρώ σε ετήσια μισθώματα. Η ανέγερση του χώρου στάθμευσης θα εξυπηρετεί τα τέσσερα ξενοδοχεία της Λάμψα στο κέντρο της Αθήνας (Μεγάλη Βρεταννία, King George, Athens Capital MGallery και ΜGallery Suites).

Ως προς τις επιδόσεις της τρέχουσας χρονιάς, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι το 2025, σε επίπεδο Ομίλου, θα κλείσει λίγο καλύτερα από το 2024. Όπως αναφέρθηκε, τα ξενοδοχεία της Αθήνας έχουν καλύτερη εικόνα και ο τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Θετικά είναι και τα στοιχεία ως προς τις πληρότητες ενώ ελαφρά υποχώρηση σημειώνεται στις μέσες τιμές δωματίων. Η κυρία Λασκαρίδη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επιδόσεις του Athens Capital MGallery και του ΜGallery Suites στην οδό Ζαλοκώστα τα οποία έχουν πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί.

Ωστόσο στη Σερβία, λόγω εσωτερικών ζητημάτων (πορείες, διαδηλώσεις και σχετικές δυσκολίες), τα αποτελέσματα των ξενοδοχείων του Ομίλου (Hyatt Regency και Mercure Belgrade Excelsior) υστέρησαν των αρχικών στόχων και εκτιμήσεων, με συνέπεια να επηρεάζονται και τα συνολικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου.

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την περίοδο του 2026 και θέτουμε αντίστοιχα υψηλότερους στόχους, εστιάζοντας κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής. Θεωρούμε ότι και η αγορά της Σερβίας θα ανακάμψει σημαντικά» τόνισε η κ. Λασκαρίδη και συμπλήρωσε: «Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την περίοδο του 2027, ως προς τις κρατήσεις groups, ο ρυθμός των οποίων, από τώρα δείχνει σημαντική δυναμική και ως γνωστόν, αυτή η κατηγορία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας». Όπως αναφέρθηκε, κύριες αγορές προέλευσης για τον Όμιλο, παραμένουν οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία ενώ στόχος είναι η διερεύνηση νέων αγορών και περισσότερων πελατειακών ομάδων.

Σημειώνεται ότι τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George, των οποίων την λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International, Inc., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη. Η Marriott International, Inc είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων στον κόσμο, με έδρα την Bethesda, Maryland, USA, με 8.700 ξενοδοχεία και περισσότερες από 30 αλυσίδες σε 139 χώρες, της ιδιοκτησίας ή της διαχείρισής της.

