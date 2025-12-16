Οι πρόσφατες αποεπενδύσεις της PRODEA Investments εντάσσονται στην επενδυτική της στρατηγική που πλέον επικεντρώνεται στους κλάδους του luxury, high end hospitality (σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία ενώ, επιλεκτικά, σε αγορές όπως η Ισπανία) και στα logistics, ανέφεραν διοικητικά στελέχη της εταιρείας σε συνάντηση που είχαν με δημοσιογράφους.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε, η τάση στις διεθνείς αγορές αναφορικά με εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά σε REITs με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο hospitality και τα logistics. Πρόκειται για κλάδους που δυνητικά μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Αναφορικά με τις αποεπενδύσεις, όπως επισημάνθηκε, αυτές αφορούσαν σε ακίνητα που η Prodea απέκτησε τα τελευταία 12-15 έτη και στην πορεία του χρόνου κατέγραψαν αποτιμητικές υπεραξίες οι οποίες υλοποιήθηκαν πλέον. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα αποπληρώσουν δανεισμό ύψους 600 εκατ. ευρώ με το LTV να μειώνεται στο 50% ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις και διανομές (μερίσματα) στους μετόχους.

Ήδη η εταιρεία έχει τη Mediterranean Hospitality Venture (MHV) που είναι ο πυλώνας για επενδύσεις στον κλάδο του hospitality (και σε αξία αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου του ομίλου αυτή τη στιγμή ενώ στην πορεία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί η αξία των επενδύσεων σε αυτόν τον πυλώνα).

Επίσης ανακοινώθηκε ότι σύντομα και οι επενδύσεις σε logistics θα ενταχθούν σε χωριστό πυλώνα. O πυλώνας του hospitality έχει αυτή τη στιγμή 9 ξενοδοχεία, η πλειοψηφία των οποίων διαχειρίζονται ή επιβλέπονται από την ίδια την MHV και τον όμιλο της Prodea με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ορίζοντα 4ετίας για τον πυλώνα του hospitality εκτιμώνται σε 350 εκατ. ευρώ (για τις οποίες έχουν εξασφαλιστεί τα κεφάλαια).

Στον πυλώνα των logistics η PRODEA έχει ήδη σύγχρονες αποθήκες που εκμισθώνονται επιφάνειας περίπου 140 χιλ. τ.μ. ενώ είναι σε εξέλιξη αναπτύξεις για περίπου 130 χιλ. τ.μ. και η εταιρεία εξετάζει νέο pipeline περίπου 120 χιλ. τ.μ. Πρόσφατα ο όμιλος προχώρησε στην απόκτηση έκτασης στο Μαρκόπουλο Αττικής όπου θα ανεγερθούν σύγχρονες αποθήκες 30 χιλ. τ.μ.. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός κορυφαίου regional logistics champion, βασισμένου σε άριστη τεχνική, επενδυτική και διαχειριστική τεχνογνωσία και σε μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

Περιοχές ενδιαφέροντος για τα Logistics αποτελούν ο Ασπρόπυργος, το Μαρκόπουλο αλλά και η Θεσσαλονίκη. Στις νέες αναπτύξεις ο όμιλος επιδιώκει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές αειφορίας και, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο και εφικτό, να ληφθούν σχετικές πιστοποιήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

