Το 2026 θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την υλοποίηση ή μη, δύο σημαντικών για τη χώρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενεργειακών έργων: του δεύτερου πλωτού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη και της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Όπως τόνισε χθες σε δηλώσεις του ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος, πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου και τα δύο έργα εξασφαλίζουν ότι η Ελλάδα θα γίνει προμηθευτής ενέργειας των χωρών της περιοχής.

Πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, ότι θα εξασφαλίσει σημαντικά φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και θα προσδώσει στη χώρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανάλογο με εκείνο που είχε η Γερμανία πριν την εισβολή στην Ουκρανία, οπότε εισήγαγε ρωσικό φυσικό αέριο σε τιμές 17% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Στο υπόβαθρο των δύο έργων βρίσκονται οι νέες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργούνται στην περιοχή από συνδυασμό παραγόντων που είναι: η απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, η αύξηση της ζήτησης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με την ανάπτυξη των οικονομιών τους και τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το κλείσιμο των ανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον στις χώρες που είναι μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απόσυρση του ρωσικού αερίου και η αύξηση της κατανάλωσης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για περισσότερα από 30 δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως. Η Ελλάδα με τις υφιστάμενες υποδομές και τις επενδύσεις που προγραμματίζονται θα έχει δυνατότητα εξαγωγής 10 δισ. κυβικών μέτρων αερίου στην περιοχή (5 δισ. μέσω του ελληνοβουλγαρικού αγωγού, 3,5 δισ. από το σημείο εξόδου στο Σιδηρόκαστρο και 1,5 δισ. μέσω της υπό κατασκευή διασύνδεσης με τη Β. Μακεδονία).

Ο κ. Κοπελούζος εκτίμησε ότι και μετά τη λήξη του πολέμου θα είναι πολύ δύσκολο να εισάγει γρήγορα ρωσικό αέριο η Ευρώπη διότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Επίσης, επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες υπέστησαν πλήγμα τόσο από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου όσο και από το κόστος υποστήριξης της Ουκρανίας και επενδύουν σημαντικά κονδύλια στην εισαγωγή και διαχείριση υγροποιημένου αερίου.

Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής Gastrade (στην οποία μετέχουν επίσης οι ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, Bulgartransgaz και Gaslog) λειτουργεί ήδη πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης και μελετά την κατασκευή δεύτερης, (όπως και άλλοι ενεργειακοί όμιλοι που εξετάζουν επενδύσεις σε FSRU).

Ο κ. Κοπελούζος ανέφερε ότι η δεύτερη μονάδα θα είναι ακριβότερη λόγω αύξησης του κόστους κατασκευής (εκτιμάται στα 650 εκατ. ευρώ από 490 εκατ. που κόστισε η πρώτη) και έλλειψης επενδυτικής ενίσχυσης που για την πρώτη μονάδα ήταν 226 εκατ. ευρώ. Συνεπώς θα είναι αυξημένες οι ταρίφες χρήσης. Για τον λόγο αυτό επεσήμανε την ανάγκη οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς στην περιοχή να μειώσουν το κόστος διέλευσης του αερίου προς βορρά. Ήδη πάντως είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με πιθανούς εταίρους στην επένδυση, χρηματοδότες του έργου (μεταξύ άλλων τράπεζες και το αμερικανικό κεφάλαιο DFC) και πελάτες. Παράλληλα εξετάζεται η αναβάθμιση της πρώτης μονάδας ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα από 5,5 σε 6,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Ως προς την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, όπως επισημάνθηκε, σχετική μελέτη έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής χονδρικής του ρεύματος κατά 21 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην ελληνική αγορά. Η επένδυση συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ εκτός από τη διασύνδεση περιλαμβάνει και μονάδες ΑΠΕ (κυρίως αιολικά αλλά και φωτοβολταϊκά και μπαταρίες στην Αίγυπτο) που θα τροφοδοτούν το καλώδιο.

Ο Όμιλος έχει υπογράψει μνημόνια για πώληση ενέργειας από τη διασύνδεση με 48 μεγάλες βιομηχανίες, κυρίως ελληνικές αλλά και στα Βαλκάνια. Τονίστηκε τέλος ότι η μείωση του κόστους θα αυξήσει τις εξαγωγές ρεύματος αλλά και θα επιτρέψει την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και σε data centers που επίσης έχουν μεγάλες ενεργειακές ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

